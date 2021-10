Matthias Lange neuer Rektor an der Grund- und Mittelschule Kleinwallstadt

Erziehung: Seit 1. August Oberhaupt von 4000 Schülern

Neuer Rektor der Josef-Anton-Rohe-Grund- und Mittelschule in Kleinwallstadt: Matthias Langer

"Mit den Kindern erlebe ich die Höhen und Tiefen des pädagogischen Alltags auch zu Hause und von der anderen Seite", erklärte er. Da werde man auch geerdet. Nach seinem Studium zum Mittelschullehrer in Würzburg war er Lehramtsanwärter in Amorbach, neun Jahre in Elsenfeld, danach fünf Jahre als Konrektor in Leidersbach und die letzten sieben Jahre Schulleiter in Obernburg.

In Kleinwallstadt sei er gut aufgenommen worden und fühle sich wohl an der Schule. Dort werden 400 Schüler in elf Grundschul- und neun Mittelschulklassen unterrichtet. Das Alleinstellungsmerkmal der Mittelschule im Schulverbund sei die gebundene Ganztagsschule, mit der sie den Schülern neben dem klassischen Unterricht auch ein schönes Freizeit- und Lernprogramm anbieten können. Das Angebot werde sehr gerne angenommen.

An die vorgeschriebenen Corona-Tests hätten sich Schüler, Eltern und die Lehrerschaft mittlerweile gewöhnt, alles passiere recht unspektakulär. Alle Räume seien mit mobilen Luftfiltergeräten ausgestattet, was auch zur gefühlten Sicherheit beitrage. Für Langer ist es wichtig, dass die Schule offenbleibt und Präsenzunterricht stattfindet.

