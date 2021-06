Mathilde und Bernhard Arnold aus Dorfprozelten feiern Eiserne Hochzeit

Auf dem Schiff und im Leben ein gutes Team

Das Paar verbindet nicht nur eine lange Ehe, sondern auch ein gemeinsamer Schicksalsschlag. Kennengelernt haben sie sich durch die Schwester von Mathilde, mit welcher Bernhard zunächst verheiratet war. Diese verstarb tragischerweise bei der Geburt ihres Sohnes Hermann. 1956 heirateten Bernhard dann Mathilde, beide bekamen zu Bernhards Sohn eine gemeinsame Tochter.

Gemeinsame Spaziergänge

Die heute 83-jährige Mathilde und der 92-jährige Bernhard gehen täglich zusammen spazieren und kümmern sich um ihre Urenkel, was die Eheleute munter hält und ihnen viel Freude bereitet.

In ihrer Ehe haben sie schon viel gemeinsam erlebt, wie uns das Paar berichtete. »Mit meinem Schiff ›Walhalla‹ bin ich von 1943 bis 1973 vor allem im Rhein-Main-Gebiet, aber auch bis nach Amsterdam gefahren«, erzählte der 92-Jährige, im Ort als »Berni« bekannt. Mathilde begleitete ihn 18 Jahre lang auf dem Schiff und als gemeinsames Team erkundigten sie Teile der Welt.

Ehrenamtlich engagiert

Nach dem Verkauf seines Schiffes arbeitete Bernhard 16 Jahre bei der Firma Rauch, während Mathilde ihren Beruf als Näherin weiter ausübte. Zudem sind die beiden durch ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten in Dorfprozelten bekannt. Mathilde leitete viele Jahre lang den örtlichen Missionskreis, der Hilfspakete an rumänische Kinder verschickte, die in menschenunwürdigen Lebensverhältnissen lebten. Bernhard war nach seiner Rente zehn Jahre lang als Schülerlotse tätig. »Jeden Tag brachte er die Kinder frühs und mittags heil über die Straße«, berichtet seine Ehefrau stolz.

