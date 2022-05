Masterplan für Mönchbergs Gemeindewald

Forst: Erstmals genaue Inventur auf der Basis von 650 Stichprobenpunkten - Bessere Entscheidungen für Ökologie, Ökonomie und Klimawandel ermöglichen

Mönchberg 05.05.2022 - 16:28 Uhr 2 Min.

Diplom-Forstwirt Paul Gerlach (vorne) bei der Forstinventur mit seinen Mitarbeitern Diplom-Forstwirt Tobias Schula (links) und Sebastian Stengeli. Wie kann der 1250 Hektar große Mönchberger Gemeindewald seine vielfältigen Aufgaben auch zukünftig erfüllen? Diplom-Förster Paul Gerlach aus Aschaffenburg arbeitet zurzeit mit seinen Mitarbeitern an einem Masterplan, der die Pflege, Bewirtschaftung und Verjüngung des Waldes für die nächsten 20 Jahre festlegen soll.

In Auftrag gegeben wurde dieser 110.000 Euro teure Masterplan vom Abteilungsleiter Benedikt Speicher am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt, nachdem die alte Forstplanung von 1997 ausgelaufen war. Der Gemeinderat hatte sich zuvor für dieses aufwendigere, teurere Verfahren entschieden, das auch im Staatswald seit 50 Jahren erfolgreich eingesetzt wird. »Eine bessere Datengrundlage ermöglicht bessere Entscheidungen zu unseren Hauptanliegen Ökologie, Ökonomie und Klimawandel«, betont Bürgermeister Thomas Zöller. »Die Forsteinrichtung wird zu 50 Prozent bezuschusst und die Mehrkosten für das bessere Verfahren sind gut angelegt«, meint auch Forstoberrat Armin Otter, der die Forstplanungen im Körperschaftswald von Unterfranken koordiniert und begleitet.

Für Gerlach, der seit 25 Jahren in der Forstplanung aktiv ist, handelt es sich nach Alzenau und Großostheim bereits um das dritte Stichproben-Inventurverfahren. Dieses läuft so ab: Im Vorfeld wird ein Gitternetz über das Gemeindegebiet gelegt. Liegt ein Schnittpunkt im Gemeindewald, wird er von den Förstern mithilfe von GPS aufgesucht und nach einem erprobten Verfahren aufgenommen: Erfasst werden Bäume in einem Probekreis mit 24 Meter Durchmesser. Baumart, Durchmesser, Höhe und Qualität werden bestimmt. Art und Umfang von Stammschäden werden erhoben. Es wird begutachtet, ob ein Baum aufgrund von Höhlen oder Horsten eine besondere Bedeutung als Habitatbaum aufweist. Das für die Wald-Lebensgemeinschaft so wertvolle Totholz wird aufgenommen und Bodenschäden werden dokumentiert. Auch die jungen Bäume am Probekreis werden im ganzen Wald nach Art, Anzahl, Höhe und Verbiss erfasst.

Bis zum Laubaustrieb sollten die Erhebungen im Wald abgeschlossen sein. Die Informationen von rund 7000 Bäumen müssen dann ausgewertet werden. Dank der digitalen Kluppe (Messschieber für die Durchmessermessung von Baumstämmen) werden die Daten papierlos direkt auf den Computer übertragen. Bis Mitte Mai sollten die Ergebnisse vorliegen. Dann kann Gerlach dem Marktgemeinderat mit einer Genauigkeit von plus/minus drei Prozent sagen, aus welchen Baumarten der Gemeindewald besteht, wie hoch die Vorräte sind und welche Qualität sie aufweisen. Auch die ökologische Wertigkeit kann aufgrund des Totholzanteils und der Anzahl der Habitatbäume zum ersten Mal festgemacht werden. Auch die Frage, ob die Verjüngung des Waldes dem Klimawandel gerecht wird oder ob ein Gegensteuern nötig sein wird, kann dann beantwortet werden.

Auf der soliden Basis dieser Inventurdaten werden Leitlinien erarbeitet, nach denen die eigentliche Planung im Gemeindewald erfolgen soll. Gerlach wird im Herbst für jeden einzelnen Baumbestand konkrete Vorgaben zu dessen Pflege, Verjüngung und Bewirtschaftung erarbeiten. Diese werden im Revierbuch zusammengefasst, das man mit dem Serviceheft beim Auto vergleichen kann. Der Forstwirtschaftsplan erörtert den Waldzustand, erläutert die zurückliegende Waldbehandlung und beschreibt die zukünftigen Maßnahmen. Er kann mit der Gebrauchsanweisung eines Neuwagens verglichen werden.

Aktuelle Revierkarten werden ebenfalls erstellt. Sie liegen erstmals auch in digitaler Form vor und können auf dem Handy oder dem Tablet verwendet werden. Der neue Masterplan soll zum 1. Januar 2024 in Kraft treten und für zwei Jahrzehnte Richtschnur für die Arbeit der Förster im Marktgemeindewald sein.

