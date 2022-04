Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Maske verweigert, gegen Polizisten gewehrt: 38-Jähriger vor Gericht

Verfahren wegen Vorfall in Obernburger Bäckerei gegen 600 Euro Geldauflage eingestellt

Obernburg 13.04.2022 - 00:00 Uhr 2 Min.

Der Vorfall, der zu der Anklage führte, hatte sich bereits im August 2020 ereignet. Der Angeklagte hatte die Bäckerei in der Obernburger Altstadt betreten, ohne, wie damals vorgeschrieben, den Mund-Nasen-Schutz anzulegen. Als er von den Angestellten der Bäckerei dazu aufgefordert wurde, lehnte er mit der Begründung ab, er müsse das aus medizinischen Gründen nicht. Ein Attest konnte er aber nicht vorlegen.

Daraufhin entbrannte eine hitzige Diskussion, in deren Verlauf die Polizei gerufen wurde. Die beiden Beamten, ein Polizist und seine Kollegin in Zivil, geleiteten den jungen Mann aus dem Geschäft. Als sie die Personalien des Beklagten aufnehmen wollten, verlangte dieser, die Personalausweise der Beamten zu sehen - was diese verweigerten, da die Dienstausweise als Legitimation völlig ausreichten.

Mit Handy gefilmt

Der 38-Jährige wurde daraufhin immer lauter. Zudem stellten die beiden Beamten fest, dass er mit seinem Handy den Vorgang filmte. Sie forderten ihn auf, dies zu unterlassen und das Handy wegzulegen. Dem kam er nicht nach, sondern streckte den Arm weg, als einer der beiden Beamten ihm das Handy wegnehmen wollte. Gleichzeitig versuchte er, den Polizisten wegzudrücken. Daraufhin wurde der Beschuldigte zu Boden gebracht, wobei er sich am Oberschenkel der Polizeibeamtin festkrallte. Diese erlitt durch den Angriff Hämatome und ihr Kollege eine Schürfwunde am Mittelfinger. Anschließend wurde der Beschuldigte auf die Polizeidienststelle gebracht, wo die Personalien aufgenommen wurden.

Der Verteidiger des Angeklagten, Andreas Wölfel, räumte im Namen des Beschuldigten ein, dass er den Vorgang teilweise gefilmt hatte. Ebenso räumte er ein, dass sein Mandant keinen Mund-Nasen-Schutz getragen hatte, weil er aus medizinischen Gründen davon befreit wäre. Er sei der festen Überzeugung gewesen, dass er dies nicht nachweisen müsse. Seiner Meinung nach sei es ausreichend gewesen, dies mündlich vorzutragen. Der Beklagte entschuldigte sich im Lauf des Prozesses bei den Polizisten. Es sei nie seine Absicht gewesen, jemanden zu verletzen.

Staatsanwältin Silke Hoheisel-Heeg wollte von dem jungen Mann wissen, woher er denn seine Informationen hatte. Er antwortete, dass er diese aus dem Internet und den sozialen Medien bezogen hätte. Der geschädigte Polizist sagte, dass er dem Beschuldigten aus Eigensicherung das Handy aus der Hand nehmen wollte. Schließlich habe die Gefahr bestanden, dass dieser mit dem nach oben gehaltenen Arm zuschlagen würde.

Rechtsanwalt Wölfel fragte nach, ob es dafür Anzeichen gegeben hatte. Dies wurde von dem Beamten bejaht. Der Beschuldigte sei immer lauter und aggressiver geworden. Das habe erst ein Ende gefunden, als der Beschuldigte zu Boden gebracht worden sei. Zunächst habe er sich noch passiv gesperrt, sei dann aber bald ruhiger geworden. Das wurde auch von seiner Kollegin bestätigt.

Das Verfahren wurde letztlich von Richterin Marie Theres Lochner gegen eine Geldauflage eingestellt. Der 38-Jährige muss sechs Tagessätze à 100 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen.

Miriam Weitz