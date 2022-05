Martinsläden: Ukrainische Flüchtlinge erhalten in Erlenbach und Miltenberg Hilfe

"Was sie erzählen, macht Gänsehaut"

Miltenberg 18.05.2022 - 12:01 Uhr 4 Min.

Auch wenn der MartinsLaden in Erlenbach geschlossen ist, wird hinter den Kulissen emsig gearbeitet. Elke Clausmeier und Albert Brendle sprechen über die aktuelle Lage.

Dies zu hö­ren, hat Al­bert Brend­le vom Mil­ten­ber­ger Mar­tins­la­den be­wegt. Ei­gent­lich, er­zählt er, ge­hör­ten die bei­den Fa­mi­li­en gar nicht zum Ein­zugs­ge­biet sei­nes La­dens: "Aber na­tür­lich ga­ben wir ih­nen et­was zu es­sen, es sind nun mal ge­ra­de dra­ma­ti­sche Zei­ten."

Vielerorts gibt es Solidaritätsbekundungen mit den Menschen aus der Ukraine. In den Martinsläden in Miltenberg und Erlenbach wird ganz praktisch Hilfe geleistet. Woche für Woche versorgen Freiwillige die Menschen, die vor dem Krieg flohen. Diese Männer und Frauen werden zusätzlich zu jenen Flüchtlingen versorgt, die bereits 2015 nach Miltenberg gekommen sind und zum Teil immer noch Unterstützung benötigen. Außerdem gibt es alteingesessene Miltenberger, die aufgrund von Langzeitarbeitslosigkeit, Krankheit oder Minirente auf Lebensmittel gegen einen minimalen Obolus angewiesen sind.

Arbeit ohne Ende

Die Hilfe im Miltenberger Martinsladen zu organisieren, ist ganz schön anstrengend, berichtet Albert Brendle. Die Lebensmittel müssen herbeigeschafft werden. Das ist der Job von mehr als 15 Fahrern. Sie sind zu sortieren. Die Ausgabe will organisiert sein. Hierfür engagieren sich bis zu 40 Ehrenamtliche. "Wir arbeiten jenseits des Anschlags", so der 65-Jährige. Eigentlich sollen die Ehrenamtlichen höchstens einmal im Monat drei Stunden Dienst tun. Derzeit sind sie manchmal jedoch fast sechs Stunden im Einsatz, da die Lebensmittelausgabe oft nicht, wie bisher, um 16.30 Uhr beendet werden kann. Mitunter wird es fast 18 Uhr, bis alle versorgt sind: "Dadurch wird das Engagement stressig."

Der Vorsitzende des Kuratoriums des Martinsladens ist dankbar, dass so viele Menschen unentgeltlich mit anpacken. Wobei es noch mehr helfende Hände bräuchte. Denn im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Krise hat sich die Zahl der Bedürftigen, die sich an den Martinsladen wenden, mehr als verdreifacht. Früher, so Brendle, kamen jede Woche "nur" um die 50 Personen, um für ihre Familie Lebensmittel zu holen.

Damit der aktuelle Ansturm bewältigt werden kann, erhält jeder Bedürftige derzeit nur noch alle 14 Tage Lebensmittel, wobei es dann doppelt so viel wie bisher zum Mitnehmen gibt. "In einer Woche kommen alle mit ungeraden Zahlen im Martinsausweis, in der anderen Woche sind die mit den geraden Zahlen dran", erläutert Albert Brendle. Am letzten Donnerstag seien 83 Personen versorgt worden: "In der Wochen davor waren es sogar 95." Zusammen wurden also 178 Bedarfsgemeinschaften versorgt. Dahinter stecken schätzungsweise zwischen 500 und 600 Personen.

"Wir bräuchten pro Woche allein in der Ausgabe zwei Freiwillige mehr", sagt Brendle. Mitbringen sollten die Helfer neben viel Herz auch gute Nerven. Denn es ist nicht einfach, flexibel auf das jeweilige Geschehen zu reagieren. "Wir rechnen zum Beispiel damit, dass 60 Kunden kommen, aber plötzlich stehen 80 oder 90 vor der Türe", schildert Brendle. Die Freiwilligen im Martinsladen müssen dann das, was sie an diesem Tag auszugeben haben, so gut einteilen, dass auch Kunden, die als letztes an der Reihe sind, noch etwas erhalten.

Über die Öffnungszeiten hinaus

Im Erlenbacher Martinsladen ist gerade ebenfalls sehr viel zu tun. "Vier unserer Ehrenamtlichen sind täglich im Laden, eine hilft an manchen Tagen bis zu zehn Stunden", berichtet Koordinatorin Renate Kirchgäßner. Das Team des Erlenbacher Ladens fährt täglich Geschäfte im nördlichen Landkreis an. Die Waren zu holen, sie zu sortieren und zu lagern, das alles macht laut Kirchgäßner viel Arbeit. Die meisten Menschen sähen nur die reinen Öffnungszeiten: "Doch hinter dem Martinsladen steckt viel mehr, das stellt sich niemand so recht vor." Auch bei ihr selbst gebe es gerade keinen einzigen Tag, an dem sie nichts mit dem Martinsladen zu tun hätte.

In Erlenbach war es ebenfalls notwendig, weitere Ehrenamtliche zu gewinnen. Das gelang auch durch einen Aufruf in den Amtsblättern, sagt Susanne König von der Caritas-Sozialstation, einem der Projektträger. Allerdings könne man in der aktuellen Situation kaum Freiwillige genug haben, weshalb weitere Bewerber willkommen wären. Insgesamt werden aktuell um die 450 Bedürftige versorgt. An einem Ausgabetag kommen nahezu 150 Personen, um für ihre Familie einzukaufen. Renate Kirchgässner hofft, weiterhin genug Lebensmittel zu erhalten: "Weil alles teurer wird, kaufen die Firmen bewusster ein." Darum falle weniger als früher für die Martinsläden ab.

Was die Menschen aus der Ukraine erzählen, mache ihr oft eine Gänsehaut, sagt Susanne König. Sie kommt mit den Geflüchteten immer dann in Kontakt, wenn diese in der Caritas-Sozialstation ihren Ausweis für den Martinsladen abholen. Viele der Geflüchteten seien traumatisiert, stellt König fest. Besonders nahe ging ihr, was eine Familie aus Mariupol erzählte: "Wir können nicht mehr zurück, unser Haus gibt es nicht mehr." Die Menschen aus der Ukraine, so König, hätten alles verloren. Das mitzuerleben, sei tragisch.

pat

Stichwort: Martinsläden Der 2008 eröffnete Martinsladen Miltenberg ist ein Projekt der katholischen Pfarreien in Miltenberg und Bürgstadt, der evangelischen Kirchengemeinde, des Caritasverbands für den Landkreis Miltenberg sowie der Sparkasse Miltenberg-Obernburg. Er befindet sich im Klostergarten in Miltenberg und ist immer donnerstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Martinsladen Erlenbach ist ein Projekt der Caritas-Sozialstation St. Johannes in Kooperation mit WIKA Alexander Wiegand, dem Lions Club Main-Spessart Obernburg und der Sparkasse Miltenberg-Obernburg. Er befindet sich in der Hauptstraße 58 und ist immer dienstags von 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. pat

Armut besser verhindern Zu Hause im Sessel zu sitzen und sich die schlimmen Bilder aus der Ukraine anzuschauen, dabei durchaus auch ehrlich betroffen zu sein, reicht nicht. Es braucht Hilfe für die in Not geratenen Menschen. Viele Bürger im Landkreis sind auch bereit, zu helfen. Allerdings muss die Politik verhindern, dass die Helfer selbst irgendwann in Not geraten. Viele engagieren sich ohnehin seit Jahren. Einige drohen, auszubrennen. Auch, wenn die meisten Ehrenamtlichen eine Menge Ausdauer mitbringen und alles versuchen, um die Not zu lindern, können sie den Hilfebedarf unmöglich alleine stemmen. Der wächst, kommen doch zu den Vielen, die aktuell in Not sind, die ebenfalls Vielen, die seit langem in Not leben. Deren Zahl sinkt nicht, weil die Sozialleistungen hinten und vorne nicht reichen. Darauf machte die Paritätische Forschungsstelle kürzlich erst wieder aufmerksam. Den dortigen Experten zufolge müsste ein armutsfester Regelsatz 678 Euro betragen. Aktuell erhalten alleinstehende Hartz IV-Empfänger 449 Euro. Pat Christ