Martin Kreuzer fragt sich bei allem: Wie funktioniert das?

Der 72-jährige Kleinwallstädter Kunststoffingenieur und Erfinder über seine Arbeit, Patente und deutsche Bürokratie

Herr Kreuzer, wie wird man eigentlich zum Erfinder?

Bei allem, was ich sehe, frage ich mich: »Wie funktioniert das, hätte ich das auch so gebaut und kann man das noch besser machen?«. Richtig ging es nach meinem Studium der Kunststofftechnik los. Von 1975 bis 1977 arbeitete ich bei der Firma Rosenthal. Die ist für ihr Porzellan bekannt, aber wenige wissen, dass sie auch einen technischen Zweig hatte. Sie arbeiteten daran, Porzellanisolatoren durch Isolatoren aus Kunststoff zu ersetzen. Das wurden meine ersten vier Patente. Kürzlich bin ich »meinen« Isolatoren wiederbegegnet, sie wurden bei der Maintal 380 KV-Leitung direkt vor meinem Haus verbaut - so klein ist die Welt.

Aber nicht jeder, der bei Rosenthal arbeitete, meldete gleich Patente an...

Vielleicht liegt es daran, dass ich die harte Tour über den zweiten Bildungsweg gegangen bin. Ich habe die Volksschule in Polen besucht, dann in Deutschland die Realschule abgeschlossen und zunächst Technischer Zeichner gelernt und in einer Aufzugsbaufirma gearbeitet. Dort stand ich auch an der Drehbank. Das habe ich später alles brauchen können. Im Studium habe neben meinem eigenen Fach auch Wirtschaft und Politik studiert und einige Refa-Scheine gemacht, also Arbeitsanalysen/Arbeitsorganisation. Ich hatte auch höhere Mathematik belegt, das kam mir beim Entwickeln zugute.

Inwiefern hilft die Mathematik?

Man kann vieles berechnen. Als ich 1978 zur Firma Kolbenschmidt, also in die Automobilindustrie wechselte, fand ich die Lenkradkonstruktion dort total chaotisch. Niemand hat etwas berechnet. Man schaute auf das Vorgängermodell und schätzte die Dimensionierung des neuen Lenkrades ab. Ich habe dann selbst meine ersten Berechnungen angestellt, um ein Lenkrad ohne Metall, als reines Kunststoffskelett herzustellen. Dafür wurde ich zunächst belächelt. Die Rechnung war nicht ganz einfach, weil die Lenkradskelette dreidimensional aufgebaut sind. Ich baute ein Modell und setzte die Werte in meine Formel ein. Mit Hilfe von BASF gelang es, ein neues Material zu entwickeln, das ein Vollkunststofflenkrad ermöglichte. Das wurde in den Audi Quattro eingebaut und sollte auch in anderen Modellen serienmäßig kommen. Leider scheiterte es dann daran, dass die BASF die Kunststoffpreise enorm erhöhte, so dass Audi wieder ausstieg.

Und Sie mussten wieder ein neues Lenkrad entwickeln?

Ich kam dann auf die Idee, die aufwendige Lenkrad-Produktion auf Aluminiumguss umzustellen. Ich dachte, etwas zu gießen geht schneller als aufwendig zu schweißen. Das Problem war, dass Aluminiumguss spröde ist, daher war die Automobilindustrie skeptisch. Ich habe mit Engelszungen geredet, Crash-Versuche gemacht und die Lenkradspeichen berechnet als Träger, der überall die gleiche Biegefestigkeit hat, so dass sich das Lenkrad bei einem Unfall deformiert, aber nicht bricht. Nach den Crashtests habe ich rückwärtsgerechnet, an welchen Stellen welche Spannungen entstehen und dann das Skelett des Lenkrads so optimiert, dass überall die gleiche Spannung entsteht. Die ersten Alu-Druckguss-Lenkräder haben wir an Audi ausgeliefert, dann kam Mercedes auch auf die Idee und der Preiskampf ging los. Als nächstes haben wir dann ein Lenkrad aus Magnesium entwickelt, das war noch leichter. Wieder wurde ich belächelt, aber heute werden weltweit Magnesium-Lenkradskelette eingesetzt. Bei beheizbaren Lenkrädern dauerte es zehn Jahre, bis sie bei Audi in Serie gingen.

Welches Ihrer Patente war der größte Erfolg?

Ich würde sagen, die unbeschichteten Luftsäcke und Airbagkappen aus Elastomeren. Mit den Airbags ging es Anfang der 80er Jahre los. Unser Konkurrent, die Firma Petri war bereits dran, bei uns stand noch die Entscheidung in der Konzernspitze aus. Das dauerte mir zu lange, daher habe ich bereits erste Messungen und Berechnungen der Luftverdrängung mit leeren Plastikflaschen aus unserem Haushalt angestellt. Wir waren damals Alleinlieferant für Porsche und als die mit Auftragsentzug drohten, weil wir keine Airbags herstellten, ging es ganz schnell. Ein Team reiste um die Welt, um die erforderlichen Messgeräte und Kameras, die 1000 bis 2000 Bilder pro Sekunde aufnahmen, herbeizuschaffen und ich ließ den ersten Prototypen bauen. Der Airbag funktionierte, aber von der Abdeckung flogen beim Aufprall Teilchen durch die Luft, es bestand Verletzungsgefahr. Ein Kollege wusste, wo die Konkurrenz ihren Müll entsorgte und so sind wir nachts mit der Taschenlampe losgezogen und legten im Labor Nachtschichten ein, bis aufkam, wo unser Fehler lag. Später haben wir immer wieder verbessert. Anfangs verwendeten wir steifes Luftsackmaterial - ursprünglich für Schläuche im Bergbau entwickelt - welches teuer war und mit Talkum versehen wurde, der beim Aufprall alles einnebelte. Dann hat uns die Firma Akzo ein neues Material nach unseren Vorgaben hergestellt. Den Vertrag hierzu haben wir 1988 in Göteborg während einer Tagung abends an der Bar mit Handschlag besiegelt. Auch die Abdeckung ließ mir keine Ruhe. Ein elastomerer Wirkstoff brachte hier den Durchbruch. Heute kostet ein Airbag nur noch einen Bruchteil von damals. 1982 wurden dem Endkunden 1782,70 Mark berechnet, heute kostet der Günstigste nur noch 20 Euro in der Herstellung.

Haben Sie überhaupt noch einen Überblick über Ihre vielen Patente? Wie viel waren es genau?

Es sind 104, das weiß ich, weil meine Mitarbeiter mir zum Abschied eine Liste zusammengestellt haben. Ich möchte an der Stelle betonen, dass das keine Einzelleistung war, sondern Teamarbeit. Ich hatte die Ideen und habe es gepuscht, aber ich hatte auch das Glück, Teil eines guten Teams zu sein. Solche Mitarbeiter muss man heute suchen. Ich denke zum Beispiel an Frank, der auf 100 Meter Entfernung hörte, wenn ein Versuch schiefgegangen war und dann mit mir Samstagsschichten einlegte.

Die Ideen gingen Ihnen wohl nie aus?

Mein Chef sagte immer zu mir: »Wir sind kein Forschungs-, sondern ein Produktionsunternehmen«. Sein Lieblingssatz lautete: »Wenn ich den Kreuzer lasse, dann fliegt er mit einem Lenkrad zum Mond«. Er meinte, er müsse mich bremsen, aber ich rechnete ihm vor, dass ich noch viel mehr Budget haben müsste. Heute ist das schwieriger, denn Entwicklungskosten werden nicht mehr vom Kunden bezahlt. Man muss ein Komplettangebot abgeben und dann handelt die Automobilindustrie jedes Jahr fünf Prozent Rabatt heraus. Pure Erpressung ist das.

Wie steht es aus Ihrer Sicht um den Forschungsstandort Deutschland heute?

Wir fallen immer weiter zurück. Viele Erfindungen, die in Deutschland gemacht wurden, sind alle nach Fernost oder in die USA abgewandert - Radio, Fernsehen, Kameras, Solar, ja sogar der Computer wurde in den 40er Jahren bereits von Konrad Zuse entwickelt.

Wie könnte sich Deutschland wieder zukunftsfähig aufstellen?

Wir müssten wieder mehr arbeiten. Immer mehr Arbeitszeitverkürzung, das kann nicht funktionieren. Ich habe bis zu 260 Stunden im Monat gearbeitet, mir geht es gut, der Familie auch. Die Jahresarbeitsstunden in Deutschland liegen im Durchschnitt etwa bei 1390 Stunden. In China um die 2200 Stunden. Man braucht sich über den Aufstieg dort nicht zu wundern.

Dann müsste sich Deutschland energieautark aufstellen, es kann nicht sein, dass wir uns vom Nahen Osten oder Russland abhängig machen. Wir hätten schon längst in Kernfusion investieren müssen. In USA gibt es bereits serienreife Reaktoren, bei uns soll in 15 Jahren gemeinsam mit Frankreich ein Forschungsreaktor in Südfrankreich entstehen. Viel zu langsam. Elektromobilität ist der nächste Blödsinn. Lesen Sie beim Fraunhofer Institut nach, das kann nicht funktionieren, weil seltene Erden wie Neodym gebraucht werden, die größtenteils China besitzt. Die brauchen das für die eigene Flotte. Wir müssten Bürokratie abbauen, innovativer werden und vor allem mutiger. Die kreativen Köpfe brauchen Freiräume. Ich hatte sie.

Zur Person: Martin Kreuzer Martin Kreuzer wurde 1949 in Gleiwitz in Schlesien, heute Polen, geboren. 1962 kam er als Spätaussiedler mit seinen Eltern zur Familienzusammenführung in ein Aufnahmelager in Miltenberg. Dort lebte bereits seine Großmutter, die aus Polen ausreisen durfte, als sie Rentnerin wurde. So sparte sich Polen die Rente für Deutsche. Seine Eltern fanden schnell Arbeit und eine Wohnung in Elsenfeld. Seinen Realschulabschluss machte der junge Mann in Obernburg. Nach der Ausbildung zum Technischen Zeichner arbeitete er in einem Konstruktionsbüro, machte den Techniker und studierte schließlich an der FH Darmstadt Kunststofftechnik. Von 1975 bis 1977 war er Entwicklungsingenieur bei Rosenthal, von 1978 bis zu seinem Ruhestand arbeitete er als Entwickler, Projektleiter, dann Forschungsleiter bei der Firma Kolbenschmidt, heute, nach mehrfachen Besitzerwechseln, ZF. Der 72-Jährige ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter sowie dreifacher Großvater. Sein wichtigstes Hobby ist die Rockmusik. Seit 40 Jahren ist er mit eigener Rockband in der Region unterwegs, zudem tritt er auch mit einer Faschingsband auf. Kreuzer ist SPD-Mitglied und engagiert sich in der Flüchtlingshilfe. ()