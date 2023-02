Marode Brücke über den Bach Schippach bleibt gesperrt

Hintergrund

Eichenbühl. In seiner Sitzung am Mittwoch hat sich der Eichenbühler Gemeinderat auch mit diesen Themen befasst. Restmüll-Leerung: Mit einer Empfehlung an den Landkreis soll angeregt werden die derzeit diskutierte Änderung des Planes zur Leerung der schwarzen Restmülltonnen von zwei auf vier Wochen nochmals zu überdenken. Dies beschlossen die Gemeinderäte nach eingehender Diskussion am Mittwoch mit zwei Gegenstimmen. Anlass war die Frage von 2.Bürgermeister und Kreisrat Boris Großkinsky (CSU) um ein Stimmungsbild zu bekommen wie Gemeinde und Räte zu der nochmals thematisierten Frage stehen. Bürgermeister Günther Winkler meinte, man könne nur eine Empfehlung geben. Er erhalte aber häufig Kritik von Bürgern an der bisher geplanten Maßnahme. Joachim Schmedding (SPD) sah keine Probleme in der Verlängerung der Leerungszyklen. "In den Nachbarkreisen funktioniert es auch und wir haben keine größeren Wohneinheiten mit schlechter Mülltrennung". Man müsse die Leute sensibilisieren und bewusst Müll vermeiden, betonte er. In weiteren Einwänden wurde der Vorschlag nach einer maximal dreiwöchigen Leerung angebracht und auf die Problematik von Waschbär und Wildschweinen verwiesen die im Außenbereich regelmäßig Mülltonnen durchsuchten. Mehrfach wurde auch die Gefahr von zunehmender wilder Müllentsorgung in die Natur geäußert, was durch aktuelle Veröffentlichungen der Initiative "CleanUp Landkreis Miltenberg" unterstrichen werde.,

Sozialgenossenschaft: Noch kein festes Meinungsbild hatten die Räte zum Thema der Gründung einer Sozialgenossenschaft digital vital eG. Frank Wegner-Leisner, stellvertretender Leiter der Caritassozialstation Erlenbach informierte in einer Präsentation über Beweggründe zu dieser Sozialgenossenschaft als Zukunftsinitiative. Auf einer digitalen Plattform in Form einer App sollen alle Menschen die Chance bekommen schnell und einfach an relevante Themen aus Gesundheit und Sozialem und weiteren Bereichen zu kommen, um sich digital zu vernetzen und auszutauschen. Die angebotenen Themen sollen soziale Angebote, Informationen zu Gesundheit, Pflege- und Betreuungsangebote sowie deren Förderungs- und Zuschussmöglichkeiten enthalten. Der Betreiber will dafür sorgen, dass nur glaubwürdige und verifizierte Inhalte und Links zu vertrauenswürdigen Internetseiten aufgenommen werden. Insgesamt werteten die Räte in der längeren Diskussion die Gründung als notwendige und gute Einrichtung. Ob die geplante App jedoch nicht schon bald überholt sein werde wegen der aktuellen Entwicklung mit dem zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), brachten Johannes Hennich und Marius Kretschmer (beide CSU) in die Diskussion ein. Einen möglichen Beschluss der Genossenschaft beizutreten wolle man eventuell in der nächsten Sitzung fassen. Inzwischen soll sich Bürgermeister Günther Winkler bei seinen Bürgermeisterkollegen zu deren Einschätzung informieren.

Klimaschutz und Energiemanagement: Einstimmig befürworteten die Gemeinderäte die Schaffung einer interkommunalen Stelle zur Klimaschutzkoordination und zur Errichtung und Umsetzung eines Energiemanagements im Rahmen der Odenwaldallianz. Dabei will sich die Gemeinde sich an den entstehenden Personal- und Sachaufwandskosten beteiligen. Voraussetzung hierfür ist, dass die in Aussicht gestellte Förderung gewährt wird. Weitere Aufwendungen für Maßnahmen sind hierbei separat zu prüfen. Von der Energie Agentur Bayerischer Untermain ein wurde Konzept für die Schaffung einer Stelle zur Klimaschutzkoordination und eines kommunalen Energiemanagements sowie für die Teilnahme an einem Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerks erstellt. Ziel der Klimaschutzkoordination sei es, Maßnahmen im Themenbereich "Umwelt, Energie und Klimaschutz" zu entwickeln und mit den Mitgliedskommunen sowie lokalen Akteuren umzusetzen. Die Klimaschutzkoordination soll ist für alle Fragen rund um kommunale Klimaschutzmaßnahmen in allen Kommunen der Odenwald-Allianz zuständig sein. Dabei sollen Klimaschutzmaßnahmen entwickelt und koordiniert, Förderanträge bearbeitet und Ausschreibungen koordiniert werden. Der Markt Kleinheubach hat sich dazu bereiterklärt, die Stelle organisatorisch bei sich anzusiedeln. Das Kommunale Energiemanagement (KEM) hat das Ziel der Reduzierung der Strom-, Wärme- und Wasserverbräuche und der damit verbundenen Kosten in den kommunalen Liegenschaften. Hierbei sollen Strom-, Wärme- und Wasserverbräuche erfassen und gesteuert, sowie Maßnahmen zur Senkung erarbeitet werden. Die notwendigen Stellen sollen aus den Förderprogrammen "Kommunalrichtlinie" vom Bund sowie der Kommunalen Klimaförderung vom Land finanziert werden. Durch die Kombination beider Förderprogramme könne der Fördersatz 90 Prozent betragen, erläuterte der Bürgermeister.

Einsatzstatistiken: Bürgermeister Winkler informierte die Räte über die Tätigkeit von drei Einrichtungen im vergangenen Jahr im Bereich der Erftalgemeinde. Von 75 Einsätzen der Helfer-vor-Ort-Gruppe Umpfenbach wurden 16 Einsätze im Gemeindebereich, überwiegend mit internistischen Indikationen verzeichnet. Die Unterstützungsgruppe Rettungsdienst Eichenbühl mit ihrem Rettungswagen wurde zu insgesamt 68 Einsätzen gerufen, darunter 23 Notarzt- und 20 Notfalleinsätze. Auf Eichenbühl und die Ortsteile entfielen dabei 24 Einsätze. Insgesamt seien bei den Einsätzen 294,5 Einsatzstunden geleistet worden. Bei der Nachbarschaftshilfe "Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen" waren 72 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im vergangenen Jahr tätig, davon 33 im Gemeindebereich. Von insgesamt 96 Hilfseinsätzen entfielen 39 auf das Gemeindegebiet. Die Einsätze umfassten Besuchsdienste, Fahrdienste, Einkaufen und Formulare ausfüllen. Winkler dankte den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit. acks