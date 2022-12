Marktgemeinderat Schneeberg in Kürze

In seiner Sitzung am Freitag hat sich der Schneeberger Gemeinderat mit folgenden Themen befasst:

Schneeberg 11.12.2022

Jugendarbeit: Einmütig beschloss das Gremium, dass die überarbeiteten Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit ab dem 1. Januar 2023 in Kraft treten. So wird die Jugenderholung in Form von Jugendfahrten, Zeltlagern und dergleichen mit 3 Euro pro Tag und Teilnehmer unter 18 Jahren und für je sieben Jugendliche ein Betreuer, allerdings mit maximal 500 Euro pro Jahr, bezuschusst. Weiter gewährt die Gemeinde bei Arbeitsmaterialien wie Sportgeräte, Liederbücher und Bastelwerkzeug eine Förderung von 25 Prozent der Anschaffungskosten und maximal 250 Euro pro Jahr. Zudem gibt es auf Antrag einen Übungsleiterzuschuss mit maximal 500 Euro pro Jahr.

Abschlussbericht: Bürgermeister Kurt Repp (CSU) ging in seinem Jahresabschlussbericht auf die verschiedenen Projekte und Themen, die den Markt 2022 beschäftigt haben und teils noch weiter beschäftigen. So können die Schneeberger Bürger nun über das Bayernportal auf verschiedene Online-Dienste zugreifen. Von den 16.633 Euro entstandenen Kosten trägt der Freistaat Bayern laut Repp 14.907 Euro. Wenn alles gut laufe, könne der Mobilfunkmast für Zittenfelden im Wald in Richtung Hambrunn im nächsten Jahr errichtet werden. Der Auftrag ging nach der Ausschreibung an die Deutsche Funkturm GmbH zum Angebotspreis von knapp 563.051 Euro. Hierfür liege eine Zuwendung von maximal 500.000 Euro vor, so dass die Kommune noch knapp 63.051 Euro tragen müsse. Im Januar müsse sich der Gemeinderat erneut mit dem Thema Grüngutsammelplatz beschäftigen. Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplans habe bis zum 9. Dezember im Rathaus ausgelegen. Zwar sei Schneeberg auf der Zielgerade, das Thema könne aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Bis alles fertig sei, schätze der Bürgermeister die Kosten auf 70.000 bis 80.000 Euro. Schließlich bedankte sich Repp noch bei seinen Ratskollegen, Mitarbeiter der Gemeinde, den Vereinen und Ehrenamtlern. Mit dem Zitat von Hanna Schyders: »Mit einem Bündel voller Zuversicht nehmen wir das Heute in die Hand und gestalten die Zukunft«, wünschte der Rathauschef allen einen guten Start ins neue Jahr. Zweiter Bürgermeister Bernhard Pfeiffer (BLS) bedankte sich im Anschluss für die gute Zusammenarbeit und das »ungebremste« Engagement seitens Kurt Repp.

Feuerwehrkommandanten: Einstimmig bestätigte der Gemeinderat die Wahl von Thomas Breunig zum ersten und von Günter Blatz zum zweiten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Zittenfelden.

