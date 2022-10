Markt im Zeichen von Römern, Rittern und Hexen

Kerb und Markt­sonn­tag in Obern­burg fin­den all­jähr­lich nach St. Gal­lus (16. Ok­tober) statt. Am Wo­che­n­en­de herrsch­te da­her re­ges Trei­ben in der Rö­mer­stadt, ein­ge­läu­tet vom Auf­hän­gen des Kerb­han­nes am Frei­ta­g­a­bend am Bi­s­tro Stopp­schild vis-à-vis des Rat­hau­ses, be­g­lei­tet von zünf­ti­gen Klän­gen des Obern­bur­ger Mu­sik­ve­r­eins. »Rö­mer, Rit­ter und He­xen« war das Mot­to des Markt­sonn­tags.