Marion Heeg und Niklas Steinzer mit meditativem Matineekonzert in Miltenbergs Pfarrkirche St. Jakobus

Mit Musik zu sich selbst finden

Miltenberg 25.06.2022 - 20:55 Uhr 2 Min.

Altistin Marion Heeg und Niklas Steinzer überzeugen in ihrem sensibel auswählten Programm bei der Matinee in St.Jakobus mit dem meditativem Charakter der Interpretationen und mit ihrem bruchlosen Zusammenspiel.

Die aktuell achte Folge aus der heuer 21-teiligen Reihe von Matineekonzerten in der Pfarrkirche war dazu ideal geeignet und sorgte dafür, dass die Besucher kurz nach 12 Uhr sichtlich entspannt und mit zufriedenen Gesichtern die Kirche verließen »Peace is ?« hatten die beiden Akteure als Titel für ihr Konzert gewählt und tatsächlich ließen sich alle acht Titel als schöne Facetten meditativer Musik aus drei Jahrhunderten rund um das Thema »Frieden« verstehen. Alltag und Unruhe waren schon nach wenigen Minuten ganz offensichtlich vergessen.

Altistin aus Leidenschaft

Marion Heeg bezeichnet sich selbst als »Altistin aus Leidenschaft und hobbymäßig«. Die 53-jährige Chorsängerin tritt auch solistisch auf und überzeugte bei ihren vier Interpretationen auf der Empore mit ihrer warmen, klaren Stimme und mit guter Artikulation. Mit Niklas Steinzer an der Orgel hat sie nicht nur den Wohnort Bessenbach-Keilberg gemeinsam, beide sind auch schön öfter zusammen aufgetreten und hörbar gut aufeinander eingestimmt. Profilneurosen oder Anflüge von Selbstdarstellung waren nie zu spüren, Orgel und Altstimme bildeten eine bruchlose Symbiose.

Ohnehin war es erfrischend, wie zurückgenommen und einzig und allein der Musik verpflichtet die beiden auftraten. Schon bei Steinzers Interpretation von Robert Jones' »Marche triomphale« wurde klar, dass es hier um gefühlvolle, sensible Gestaltung geht, und bei der Orgelfassung des Bachschen »Bist du bei mir« überzeugte der 22-jährige Kirchenmusiker und mehrfache Chorleiter mit der in Töne gebannten Innigkeit und tiefen Frömmigkeit der Musik.

Innigkeit und Wärme

Marion Heeg legte dieselbe Innigkeit und Wärme in ihre Stimme, als sie zur sensiblen Orgelbegleitung Bachs »Dir, dir Jehova« sang, bevor sie sich an »Pieta Signore« wagte, ein Werk, das Alessandro Stradella im 17. Jahrhundert komponiert haben soll und an dem fast alle großen Tenöre schon ihre Stimmgewalt ausprobiert haben. Die Fassung der Altistin war nach dem ruhigen, tiefen Orgelvorspiel zurückgenommen, meditativ und klar - auch bei den seltenen Koloraturen. Ungewohnt, wenn man zum Beispiel Pavarotti im Ohr hat, aber durchaus gelungen auf die ganz eigene Weise der Sängerin. Zu deren Lieblingskomponisten zählt Karl Jenkins und es war sicher eine gute Idee der beiden Akteure, mit dessen Meditation »Peace is« das Konzert themengerecht zu beenden, ohne triumphierende Aufgipfelung, eher in leisem Versickern der Melodie - Hoffnung kann auch und gerade leise erfolgreich sein.

Mutig, aber ebenfalls gut gelungen: Steinzer und Heeg starteten ihren Schlusstitel mitten in das Zwölf-Uhr-Läuten der Glocken der Stadtpfarrkirche hinein. Das hatten auch treue Matineebesucher in letzten Jahren kaum einmal erlebt und erwarteten, dass die Musiker erst mal die Glocken verklingen lassen. Ein Nachteil war die Entscheidung von Heeg und Steinzer nicht - im Gegenteil. So bauten sie eine Art Friedensgeläut ganz passend ins Programm ein und rundeten eine gelungene, stilvolle Matinee überzeugend ab. hlin