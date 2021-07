Marie Elbert trägt Krönchen in Bürgstadt

19-Jährige ist neue Weinprinzessin

Die scheidende Weinprinzessin Sophie Klein steckt ihrer Nachfolgerin Marie Elbert das Krönchen ins Haar

In ihrer Freizeit ist sie gerne in der Natur unterwegs, auf dem Pferd oder einer Spritztour mit dem Motorrad. Derzeit absolviert die junge Frau eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau. Das Rüstzeug für ihr neues Amt hat sie sich schon im letzten Jahr bei einem Seminar für Weinprinzessinnen angeeignet. Als Krönungswein präsentierte sie ihren Gästen einen 2020er Riesling mit fruchtiger Zitrusaromatik und feiner Säure.

Doch bevor es zur Krönung kam, musste Sophie Klein ihr Amt abgeben. Sie hatte viele gekrönte Kolleginnen und Weggefährtinnen sowie einen Bierprinz eingeladen und blickte auf eine "wirklich spannende und prägende Zeit" zurück. Bevor Corona ihre Aktivitäten auf Null herunterfuhr, hatte sie auf 75 Veranstaltungen die Weinbaugemeinde Bürgstadt repräsentiert und insgesamt ein Strecke von 6550 Kilometern zurück gelegt. Sie dankte den Winzern für ihre Unterstützung sowie ihren Eltern, die sie zu fast jedem Event begleiteten und einen flexiblen Fahrdienst ermöglichten. Ihrer Nachfolgerin wünschte sie viele Highlights in ihrer Amtszeit und schloss mit: "Es war mir eine Ehre, die Marktgemeinde Bürgstadt mit ihren Winzern vertreten zu dürfen."

Der Vorsitzende des Weinbauvereins Gerhard Stich verwies darauf, dass Sophie Klein auf die bislang längste Amtszeit von dreieinhalb Jahren blicken kann, da die Pandemie dazwischen kam. Er dankte ihr sehr herzlich und verabschiedete Sophie Klein mit einem Blumenstrauß und einem Korb, in den jeder Winzer sein "bestes Fläschle aus dem Keller" gelegt hatte. Bürgermeister Thomas Grün versicherte der neuen Weinprinzessin, dass er sie jederzeit unterstützen wird und Ralf Reichwein, Vorsitzender des Vereins Churfranken wies darauf hin, dass die Weinprinzessinnen das Aushängeschild der Region sind. Er würdigte das Engagement, denn die gekrönten Häupter sind viele Wochenenden des Jahres für den Weinbau in Churfranken unterwegs. Als Dankeschön versprach er Sophie Klein eine Dauerkarte für das Klingenberger Winzerfest. Von den Kolleginnen bekam Sophie Klein ein Erinnerungsalbum, einen Gutschein für die Reisekasse und weitere Bockbeutel als Dankeschön für die gemeinsame Zeit.

Stich hatte eingangs auf die Situation der Winzer in den Überschwemmungsgebieten verwiesen. Während man in Bürgstadt inmitten saftiger grüner Weinberge steht, eine fast optimale Rebenentwicklung beobachtet und somit auf eine sehr gute Ernte hoffen kann, schwimmen die Weinfässer einiger Kollegen in den Überschwemmungsgebieten die Ahr hinab und verschwinden. Nach einer Gedenkminute gab er bekannt, dass Bürgstadter einen Hilfstransport für die Kollegen organisieren. Die kleine Feierstunde wurde musikalisch von den Jagdhornbläsern gestaltet.

Annegret Schmitz