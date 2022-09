Marie-Bernadette Reichert ist neue Pastoralreferentin im Südspessart

Zuständig für den Raum Miltenberg mit Dienstsitz in Dorfprozelten

Dorfprozelten 12.09.2022 - 16:23 Uhr < 1 Min.

Die neue Pastoralreferentin Marie-Bernadette Reichert am Sonntag beim Festgottesdienst in Dorfprozelten.

Reichert wurde 1993 in Miltenberg geboren und wuchs in Schneeberg auf. Nach dem Abitur am Karl-Ernst-Gymnasium in Amorbach studierte sie Theologie in Würzburg und Salzburg und schloss 2018 mit dem Magister ab. Zugleich absolvierte sie eine studienbegleitende Ausbildung im Zentrum für Theologiestudierende und zukünftige Pastoralreferenten und -innen. 2019 wurde sie Pastoralassistentin in den Pfarreiengemeinschaften »12 Apostel am Tor zum Südspessart, Lohr am Main« und »Sankt Martin - Neuendorf - Ruppertshütten«. Im Juli dieses Jahres beauftragte sie Bischof Franz Jung zur künftigen Pastoralreferentin für den Raum Miltenberg.

Am 1. September trat Reichert offiziell ihre erste Stelle als qualifizierte Pastoralreferentin mit Dienstsitz in Dorfprozelten an. Wie sie in ihrer kurzen Ansprache verkündete, wolle sie vor allem seelsorgerischer Ansprechpartner für alle Menschen im pastoralen Raum sein. So werde sie Familien- und Wortgottesdienste halten, Beerdigungen gestalten, junge Menschen auf das Sakrament der Firmung vorbereiten und außerdem in diesem Schuljahr für jeweils eine Klasse an der Grundschule Collenberg sowie an der Verbandsschule Faulbach den Religionsunterricht erteilen.

Pfarrer Bernd Winter freute sich auf die Zusammenarbeit mit der Pastoralreferentin und meinte schmunzelnd, dass sie ja wie er selbst aus der Gegend sei und somit den heimischen Dialekt um einiges besser verstehen könne als Menschen aus anderen Regionen unseres Bistums. Im Anschluss an den Gottesdienst fand ein kleiner Stehempfang vor der Kirche statt mit der Möglichkeit, sich mit der neuen Pastoralreferentin auszutauschen.

Werner Rodenfels