Marianne Krommer zeigt Besuchern, was Bürgstadt an Geschichte(n) zu bieten hat

Von Heimat, Hexen und Heiligen

Bürgstadt 01.08.2022 - 14:54 Uhr

Duftrose oder nicht? Bürgstadter Juwel: Ein Besuch in der Martinskapelle beeindruckt stets die Besucher.

Unter dem Thema »Bürgstadt zwischen Tradition und Moderne« entführte die Gästeführerin, ein echtes Bürgstadter Mädle, ihre 15 Begleiter an die wichtigsten Locations der Marktgemeinde. Bereits beim Start am Rathaus war die Tradition des 1590 erbauten üppigen Rathauses neben der 2009 entstandenen Churfrankenvinothek nicht zu übersehen.

Dass die Straße »Streckfuß« ursprünglich vom Main bis zur Tabakhalle führte und zur A3 des Mittelalters gehörte, war eine ihrer Informationen und mit Blick auf die Tabakhalle thematisierte sie den Tabakanbau in der Marktgemeinde, der bis 1986 so manchem ein zusätzliches Einkommen bescherte. In Richtung Martinskapelle ging die Gästeführerin auf die Bedeutung der Fachwerkhäuser im Vergleich zu den Steinhäusern ein und verweilte vor dem Klinkerbau, den ein Bäcker um 1900 erbauen ließ, um zu zeigen «man hat Geld«. Dass man sich über eine Madonnenfigur an einer Hausfassade so streiten kann, dass man kein Wort mehr miteinander wechselt, war selbst den Bürgstadter Teilnehmern neu.

Kleinod Martinskapelle

Die Martinskapelle darf bei keiner Führung fehlen und nachdem die Tücke mit der neuen Schließanlage gemeistert war, tauchten die Teilnehmer in die beeindruckende Welt der Kapelle ein, die mit ihrer Bilderbibel von 1590 jeden Besucher in seinen Bann zieht. »Mit der Ausmalung wollte man die Menschen zu rechten Glauben führen«, erklärte Krommer. Und da die meisten Menschen des Lesens unkundig waren, gab es damals als Predigt die Erklärung der 45 Medaillons und Szenen. Eine Bilderbibel gibt nur noch ein zweites Mal in Deutschland, in der Nähe von Braunschweig, so Krommer. Ein echtes Kleinod also.

Der Spaziergang führt zur alten Pfarrkirche, die ursprünglich genauso klein wie die Martinskapelle war. Doch zunächst wurde die Kreuzigungsgruppe davor in Augenschein genommen und damit war man gleich beim Thema Hexenverbrennung. Das Bäckerehepaar Schneider ließ dieses Denkmal bauen und der Bäcker ist hier auch 1614 beigesetzt worden. Seine Frau indes landete auf dem Scheiterhaufen, denn in Notzeiten waren diejenigen verdächtig mit dem Teufel im Bunde zu sein, die mehr als die anderen zu essen hatten. Übrigens soll der Tanzplatz der Hexen hinter der Martinskapelle gewesen sein. In der alten Pfarrkirche ging Krommer auf die Historie des Baus ein, der durch das kürzlich erschienene Buch des Heimat- und Geschichtsvereins detailliert beleuchtet wird. Sie wies die Gäste auf die Barockorgel der Firma Wehr hin, die mit ihren Holzpfeifen nicht nur eine Herausforderung für Organisten, sondern auch eine der letzten erhaltenen Wehrorgeln überhaupt ist.

Rosenschnuppern

Im Rosengarten wurde geschnuppert, um die Duftrosen zu entdecken und dann ging es über die kleine Maingasse zum Main. Auf der anderen Mainseite waren zunächst Weinberge, die mühselig bewirtschaftet wurden, dann aber dem Sandsteinabbau weichen mussten. Der inzwischen verschwundene Bahnhof konnte bis Anfang der 60er Jahre mittels Fähre erreicht werden. Dass der Buntsandstein nicht nur im Frankfurter Dom verbaut ist, sondern auch Sarkophage bis nach Norddeutschland geliefert wurden, zeigt die Bedeutung des Sandsteins. Übrigens durften gefährliche Arbeiten im Steinbruch nur von Junggesellen ausgeführt werden.

Wo heute das Bürgerbüro des Rathauses ist, war früher das Feuerwehrhaus, erklärte Krommer auf dem Weg zurück zum Rathaus. Und dann gab es noch ein Highlight: der Rathauskeller. »Das ist ja toll« entfuhr es einem Teilnehmer und einige machten sich daran, die Weinschatzkammer hinter dem Gitter genauer in Augenschein zu nehmen. Leider herrscht hier kein ideales Klima für die langfristige Lagerung der besten Bürgstadter Tropfen, so die Erklärung Krommers dafür, dass die Idee der Schatzkammer aufgegeben wurde. Aber es finden auch heute noch gelegentlich Weinproben in dem Kellergewölbe statt. Übrigens schafft man den Aufstieg über die abenteuerliche Treppe auch nach ein paar Bürgstadter Weinen noch, »Notfalls auf allen Vieren«, lachte Krommer, die anschließend die Schar in die Churfrankenvinothek entführte. Schließlich darf eine Weinverkostung bei keinem Besuch der Marktgemeinde fehlen.

Wer tiefer in die Geschichte der Marktgemeinde eintauchen möchte, kann dies mit den Büchern des Heimat- und Geschichtsvereins tun. Diese sind im Rathaus und im Museum erhältlich.

Annegret Schmitz