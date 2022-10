Maria Happel ist Österreicherin des Jahres

Auszeichnung: Siegerin in der Kategorie "Kulturerbe"

Elsenfeld 26.10.2022 - 00:01 Uhr < 1 Min.

Die Schauspielerin und Intendantin Maria Happel (60) ist am Mittwoch in Wien von der Presse zur Österreicherin des Jahres gewählt worden. Sie siegte in der Kategorie "Kulturerbe". Maria Happel zählt zu den aktivsten Kräften des österreichischen Kulturlebens. Am Burgtheater ist sie mit kurzer Unterbrechung seit 1991 Ensemblemitglied. Dort ist sie Publikumsliebling und aus Film und Fernsehen nicht mehr wegzudenken.

Seit der Spielzeit 2002/03 gehört Happel wieder zum Ensemble des Wiener Burgtheaters. Maria Happel ist in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen und ebenfalls als Autorin tätig. 1999 wurde sie mit der Kainz-Medaille und 2003 mit dem Nestroy-Theaterpreis in der Kategorie "Beste Schauspielerin" geehrt. 2005 wählte der ORF sie zur "Schauspielerin des Jahres" im Bereich Hörspiel. 2016 wurde Happel zur Kammerschauspielerin ernannt. 2021 wurde sie mit dem "Romy-Preis" in der Kategorie beliebteste Schauspielerin Serie/Reihe Österreichs ausgezeichnet. Neben ihrer Tätigkeit am Theater ist sie in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu erleben.

Seit 2020 leitet Maria Happel das Max-Reinhardt-Seminar. Im vergangenen Sommer bestritt sie ihre erste Saison als Intendantin der Festspiele Reichenau, daneben führt sie Regie.

