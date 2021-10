Marga Hartig übertragt zwei Kochbücher aus den 1920er Jahren aus Sütterlinschrift

Tradition: "Wer mit nex wos koche konn, der konn koche!"

Armin und Marga Hartig zeigen in ihrer Küche hinter den beiden alten Kochbüchern den großen Gusseisen-Bräter, den "Oma Frieda" intensiv nutzte und der heute noch im Haus Hartig seinen Dienst tut. Wer eingeladen ist kann sich beispielsweise auf die "Sauren Bohnen" freuen, die im Bräter besonders gut gelingen. Das Rezept zum Nachkochen: "Stangenbohnen schnibbeln und salzen, in einen Steintopf schichten und luftdicht verschließen. So halten sie lange." Zusammen mit Fleisch und Kartoffelbrei werden sie im Bräter nach dem Spezialrezept, das Oma Frieda Armin hinterlassen hat, zu einem reinen Genuss. Fotos: Heinz Linduschka

Wenn in Rück von Maria Miltenberger, Margas Großmutter, 1892 geboren und 1984 gestorben, gesprochen wird, und von der Mutter Armins Frieda, 2008 geboren und kurz vor ihrem 100. Geburtstag gestorben, - und das ist gar nicht so selten der Fall -, dann erinnert man sich an zwei Frauen, die ihr oft nicht einfaches Leben so gut gemeistert haben, dass Kinder, Enkel und Urenkel daraus durchaus Lehren für ihr Lebens ziehen können.

Unisono heben sie und ihr Mann hervor, wie beeindruckt sie von der Lebensleistung der beiden Frauen in den schweren Jahren des 20. Jahrhunderts sind.

Die Kochbücher in Sütterlinschrift - das eine von 1921, das andere aus den späten 20er Jahren - zeigen beide dasselbe Prinzip: Mit dem wenigen, das zur Verfügung steht, möglichst viel Gutes machen! Heute würde man wohl von "Nachhaltigkeit" sprechen. Die Aktualität nach 100 Jahren ist unverkennbar. Von Oma Marie ist der Satz überliefert: "Wer mit nex wos koche konn, der konn koche!"

Marga Hartig hat viele der Rezepte schon mit Erfolg ausprobiert und will sie unbedingt erhalten wissen. Dass bei dieser Weitergabe von Erinnerungen das Leben der beiden Frauen immer auch eine Rolle spielt, ist logisch. Marie, Tochter Otto Miltenbergers, Küfer und ein über Rück hinaus bekannter Musiker, gebar sieben Kinder, von denen allerdings sechs vor der Mutter starben.

Marga hat ihre Oma als "klug und weltgewandt" in Erinnerung und ist von ihrer Lebensleistung heute genau so beeindruckt wie Armin von der seiner Mutter Frieda, die als Jugendliche im Haushalt von jüdischen Familien in Frankfurt arbeitete und ihre vier Kinder, darunter den 1945 geborenen Armin, alleine erziehen musste. So manches Rezept in ihrem Kochbuch hat sie sich in Frankfurt abgeschaut. Bis heute erinnert sich der Sohn daran, dass sie immer mit Hochachtung und Respekt davon gesprochen hat, wie gut sie in den jüdischen Familien behandelt wurde.

Die Kochbücher sind echte Zeitdokumente, die beispielsweise spiegeln, dass man damals als Schreiberin mit gestochen klarer Handschrift Platz und Papier sparen musste: Absätze gibt es kaum, und freie Blätter nutzten die Kinder zum Schreiben oder zum Malen. Man kann auch sparen lernen, wenn man sich mit den Rezepten beschäftigt, kann erleben, dass man aus einfachen Zutaten sehr Schmackhaftes herstellen kann - wenn man es kann -, und es ist zu hoffen, dass nach Margas Übertragung in lesbare Schrift mindestens in der Familie noch so manches Rezept wiederbelebt wird.

Hintergrund: Drei Rezepte Drei Rezepte - gut 100 Jahre alt - laden zum Nachkochen ein: Kartoffelhörnchen von Oma Frieda: "1 Pfund weichgekochte Kartoffeln geschält und durchgedrückt, abkühlen. 1 Pfund Weizenmehl, ½ Pfund Zucker, 100 Gramm Butter, 1 Backpulver, 2 Vanillinzucker, zum Bestreichen etwas Marmelade. Alles zu einem festen Teig verarbeiten. Der Teig wird dünn ausgerollt, mit Marmelade bestreichen und zu Hörnchen formen. Bei 200 Grad ca. 15 - 20 Minuten backen." Apfelauflauf von Oma Marie: 3 kg Äpfel, 3 Eßlöffel Butter, 5 Eier, 5 Eßlöffel Zucker, ¼ Pfund Mandeln gem., 1 Vanille, 1 Zitrone. Form mit Butter ausreiben, Äpfel einsetzen, obendrauf die Masse schichtweise. ½ Stunde backen. Mehl-Spatzen von Oma Frieda: "Man kocht vier Eier hart, schält sie und wickelt sie in eine Scheibe dünnen rohen Schinken, dann in eine Scheibe Kalbfleisch, rollt es zusammen, bindet es und brät es von allen Seiten goldgelb an. Läßt es eine ½ Stunde dämpfen, und gießt zuletzt sauren Rahm daran." hlin