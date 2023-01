Ein Le­ben als Dau­er­lauf. Aus­dau­er hat Fred Brau­er nicht nur als Ma­ra­thon- und Ul­tra­ma­ra­thon­läu­fer, son­dern auch in sei­nem eh­renamt­li­chen En­ga­ge­ment für den Brei­tens­port in der Kreis­stadt be­wie­sen. Den Turn­ve­r­ein Mil­ten­berg hat er in vie­len Funk­tio­nen un­ter an­de­rem 15 Jah­re lang als Vor­sit­zen­der ent­schei­dend ge­prägt.