Manuel Künzig aus Collenberg liegt die "große Freiheit in Schlappen"

Zahlen und Fakten: Ultraläufer Manuel Künzig

Manuel Künzig (40) beim Trailrunning mit seinen "Schlappen" im Gelände rund um seinen Heimatort Fechenbach. / hier mit Günter Herberich

Der Trailläufer aus Fechenbach hat nach seiner Karriere als Fußballer direkt mit dem Laufen begonnen. Der erste Wettkampf des heute 40-Jährigen war 2010 beim Wertheimer Messelauf. Inzwischen ist er beim Ultralaufen angekommen. Seine bisher längste Laufstrecke liegt bei 100 Kilometern. Die absoliverte er auf der Strecke Wertheim – Rothenburg.

Bestzeiten: 10 Kilometer: 37:00 Minuten, Halbmarathon 1:21 Stunden. Beim Frankfurt Marathon lief er 2013 in einer Zeit von 2:58 Minuten in die Festhalle ein.

»Mein positiv emotionalstes Lauferlebnis war der Zieleinlauf beim Frankfurt Marathon, da ich extrem viel in die dreimonatige Vorbereitung investiert habe und mit der Zeit unter drei Stunden belohnt wurde, sagt der Vater von zwei Kindern. Ebenfalls sehr emotional, allerdings in anderer Weise, war sein Ultra-Debüt beim Maintal Ultra in Veitshöchheim über 64 Kilometer in Jahr 2018: »Wahrscheinlich muss sich so der erste Ultra anfühlen, um nicht die Demut davor zu verlieren«, meint er. Nach langen Gehpausen, Krämpfen und nicht nur einmal der Gedanke einfach aufzugeben finishte er nach 7:07 Stunden.

Einen Marathon auf der Straße will der Instandhaltungs-Elektriker eher nicht mehr absolvieren. Ihn zieht es nun vorwiegend in Wald und Flur. Die meiste Zeit läuft er in den Wäldern rund um Collenberg oder auf dem Radweg in Richtung Freudenberg und an den Wochen enden zur Abwechslung auch mal auf Trails in den umliegenden Gemeinden. (gher)