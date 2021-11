Mann vom Rad geschubst und geschlagen

Gericht: Angeklagter zu Schmerzensgeld verurteilt

Obernburg 25.11.2021 - 12:50 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Turbulent ging die Verhandlung los. Einer der Angeklagten erschien erst gar nicht zu dem angesetzten Termin. Richterin Sabine Lange kontaktierte ihn telefonisch. Der junge Mann teilte ihr mit, dass er den Termin »wohl verschlafen hätte.« Sein Verfahren wurde daraufhin mit Einverständnis seines Anwalts Stephan Lehmeier und Staatsanwältin Mariya Vassileva abgetrennt. Der andere Angeklagte, ein 20-jährige Klingenberger, erschien zwar vor Gericht, doch mit einiger Verspätung und ohne FFP2-Maske. Diese wurde ihm dann von der Justiz ausgehändigt. Die Verhandlung konnte erst mit Verspätung beginnen.

Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, im Januar 2021 gemeinsam mit seinem Mitangeklagten einen Mann auf dem Radweg in Klingenberg in Höhe des Spielplatzes vom Rad gezogen und diesen geschubst und verprügelt zu haben. Ihnen wurde weiterhin vorgeworfen, anschließend noch den Rucksack und das Fahrrad des Geschädigten über den Zaun in den Main geworfen zu haben. Der junge Mann, der durch Rechtsanwalt Matthias Kümpel vertreten wurde, hatte die Tat bereits im Vorfeld gestanden. Allerdings ließ er durch seinen Anwalt erklären, dass er den Geschädigten nicht geschlagen, sondern lediglich geschubst hatte. Außerdem sei er derjenige gewesen, der das Fahrrad und den Rucksack über das Geländer in den Main geworfen hatte. Der Hauptaggressor, der den Geschädigten verprügelt hat, wäre der mitangeklagte Freund des jungen Mannes gewesen. Das deckte sich auch mit der Aussage des Zeugen, der die Tat beobachtet hatte.

Platzwunde und Fraktur

Die Aussage des Geschädigten, der geladen war, konnte nicht gehört werden, da er ebenfalls nicht zu dem Termin erschienen war. Dieser hatte neben einer Platzwunde am Kopf auch Rippenfrakturen erlitten wie das ärztliche Attest dokumentierte, das dem Gericht vorlag. Außerdem wurde zusätzlich zum Verlust des Fahrrads und des Rucksacks seine Brille zerstört, was ebenfalls aus der Gerichtsakte hervorging.

Anika Zimmermann von der Jugendgerichtshilfe sprach sich dafür aus, das Jugendstrafrecht anzuwenden. Das begründete sie mit den schwierigen Familienverhältnissen des jungen Mannes und der daraus resultierenden Reifeverzögerung. Mittlerweile befände sich der Beschuldigte auf einem guten Weg und habe eine feste Arbeitsstelle. Der Beschuldigte wurde von Richterin Lange wegen Körperverletzung schuldig gesprochen und erhielt eine Geldstrafe von 500 Euro. Außerdem muss er 300 Euro Schmerzensgeld zahlen. Weiterhin hat er die Kosten des Verfahrens zu tragen. Der Angeklagte nahm das Urteil noch im Gerichtssaal an. Damit ist es rechtskräftig.

Miriam Weitz