Mandelblüte am Rotweinwanderweg in Klingenberg

Durch die anschließenden sonnigen Tage sei der botanische Blühbeginn mit 25 Prozent geöffneter Blüten am 4. März und die Vollblüte mit 75 Prozent geöffneter Blüten am 7. März erreicht worden, so Stritzinger. Dies sei zwar etwas später als im langjährigen Durchschnitt, aber früher als 2010 und 2013, als der Blühbeginn zwei Wochen später lag.

Nicht leicht zu erklären sei diese Verspätung, weil der Winter (Dezember mit Februar) um 3,4 Grad wärmer war als im langjährigen Mittel. Der etwas wärmere Februar konnte aber den Vegetationsrückstand der Mandelbäume offensichtlich nicht wesentlich voranbringen. Wahrscheinlich spielte eine Rolle, dass es im Winter 2021/22 16 Prozent weniger Sonnenstunden und 17 Prozent mehr Niederschläge als im langjährigen Mittel gegeben hat.

In den vergangenen Sonnentagen waren schon viele Ausflügler auf den Rotweinwanderweg zwischen Erlenbach und Klingenberg unterwegs. Mandelbäume sind laut Stritzinger als erste blühende Obstgehölze Frühlingsboten, die die Herzen der Menschen höher schlagen lassen.

Eine Meldung in der Rheinpfälzischen Presse und im SWR, dass an der Deutschen Weinstraße schon zwei Wochen früher die Mandelblüte begonnen habe, hält unser Wetterstatistiker - selbst geborener Pfälzer - für eher unwahrscheinlich. Er vergleicht seit knapp 34 Jahren den Mandelblühbeginn an der Weinstraße und in Klingenberg und stets hat er nur eine Differenz von einigen Tagen festgestellt. Im vergangenen Jahr habe die Blüte an der Weinstraße im Vergleich zu Klingenberg gar um einige Tage verspätet begonnen. Stritzinger weist auch darauf hin, dass die weiß blühenden Davids-Mandel den rosa blühenden einige Tage voraus sind.

»Leider sind in unserer 1,5 Kilometer langen Allee einige Bäume schon abgängig und müssen ersetzt werden. Auf der Klingenberger Seite sind die Mandelbäume seit 2004 gepflanzt und damit schon 24 Jahre alt. Sie werden in unserem Klima normalerweise nur 20 bis 30 bis Jahre alt«, informiert der Umweltbeauftragte. Er kündigt an, dass die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Weinbauverein in diesem Jahr Bäume nachpflanzen wird, um die Touristenattraktion auf Dauer zu erhalten.

Auch werde es vermutlich wenige Früchte geben, weil in den frostigen Nächten jüngst viele Blüten erfroren sind und auch wenige Bestäuberinsekten unterwegs waren.

