Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mandelbaum-Allee am Klingenberger Rotweinwanderweg in voller Blüte

Naturschauspiel lockt viele Besucher an

Klingenberg a.Main 26.02.2023 - 11:40 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mandelblüte am Rotweinwanderweg in Klingenberg.

Schon am 24. Januar hatten sich zaghaft die ersten Blüten gezeigt, doch durch die folgenden kalten Tage verzögerte sich die Vollblüte bis zum Fastnacht-Sonntag. Durch die warmen Temperaturen ab dem 14.Februar erblühte aber dann plötzlich die ganze Allee mit 70 Mandelbäumen, die alljährlich den Frühling in den Terrassen-Weinbergen ankündigen. Durch die Klimaerwärmung scheint sich die Mandelblüte dauerhaft etwas früher zu etablieren. Die Mandelblüten sind mit den Haselnussbüschen und den Weidekätzchen die ersten Nektarversorger der Hummeln und Bienen am Bienen-Lehrpfad.

Aber auch die wilden Weinbergstulpen blühen schon. Die blühende Mandelallee lockte am Fastnachts-Wochenende und danach zahlreiche Wanderer auf den Hohberg. Angesichts der letzten Trockenjahre haben nicht nur der Wald, sondern auch die Mandelbäume Schäden erlitten. Einzelne Bäume sind völlig abgestorben. Die Stadt Klingenberg und der Weinbauverein wollen deshalb 2023 eine Sanierung der Allee, auch mit nötigen Neupflanzungen beginnen. Hier ist auch die Mitarbeit der betroffenen Winzer vonnöten, denn die Bäume stehen bis auf wenige Ausnahmen auf Privatgrundstücken. Im Interesse des Tourismus sei es besonders wichtig, die Mandelbäume als Zeugnis und Aushängeschild für die klimatisch bevorzugten, warmen Weinbau-Terrassen auf Dauer zu erhalten, schreibt die Stadt Klingenberg in einer Pressemitteilung.

wst