»Make FC Kleinwallstadt great again«

Jubiläum: Fußballverein feiert 100-Jähriges bei Ehrenabend im Pfarrheim

Kleinwallstadt 06.03.2023 - 16:40 Uhr 2 Min.

Ehrenabend zum Jubiläum "100 Jahre FC Kleinwallstadt 1920" Aus Brüssel angereist: Europaabgeordneter Dr. Müller-Lügenscheid alias Winfried Müller bei seiner Begrüßungsrede

So betonte der Vorsitzende Hans Hornung die Bedeutung der Vereine in der heutigen Gesellschaft, aber es werde immer schwerer, Ehrenamtliche zu finden, die Tag für Tag dafür sorgen, dass der Ball rollen kann. Sportvereine seien die große soziale Stütze unserer Gesellschaft. Seit 100 Jahre prägen drei Standbeine den Verein: Sport, Arbeit und Geselligkeit.

»Voller Stolz können unsere Fußballer auf eine bewegte und erfolgreiche Vereinsgeschichte zurückblicken«, betonte Bürgermeister Thomas Köhler. So könne in Kleinwallstadt, von den Bambini bis zu den Alten Herren, jeder seinem Hobby Fußball nachgehen. Der Verein habe aber auch viel Geld in die Hand genommen für ein prachtvolles Vereinsgelände mit zwei Rasenplätzen, ein Sportheim und für weiteren Investitionen. Dabei sei er auch finanziell durch die Gemeinde und weiteren Fördergeldern unterstützt worden.

Als Vereinsringvorsitzender dankte Peter Bergold dem FC für sein jahrelanges Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der Vereinswelt im Ort. Wie wichtig das soziale Miteinander sei, habe man während der Coronazeit festgestellt, als alle sportlichen und begleitende Aktivitäten der Vereine eingestellt werden mussten, unter denen besonders Kinder und Jugendliche stark gelitten hätten.

Wandel im Fußballsport

Landtagsabgeordneter Berthold Rüth (CSU) erzählte von seiner ersten Erfahrungen beim Fußballspielen und erinnerte daran, dass zur Linderung der Folgen von Corona die Vereinspauschalen verdoppelt wurden.

Adolf Weis, Kreisvorsitzender des Bayerischen Fußballverbandes, nannte das Sonderprogramm Sportstättenbau, das 2019 aufgelegt wurde und in dessen Rahmen der FC Kleinwallstadt bei der Erneuerung seiner Flutlichtanlage unterstützt wurde. Weis warb für das Ehrenamt, das die Menschen zusätzlich fordere, aber ohne das ein Sportbetrieb nicht mehr möglich sei und ein Verein auch keine 100 Jahre bestehen könne.

Der Kreisvorsitzende des Bayerischen Landesportverbandes, Adolf Zerr, ging auf den Wandel im Fußballsport ein. Früher seien die Vereine für den Breitensport da gewesen. Heute bestehe der Profifußball teilweise aus Kapitalgesellschaften oder sei im Eigentum reicher Ausländer. In kleinen Vereinen hingegen haben sich Generationen spielerisch und ehrenamtlich eingebracht und so Gemeinsames geschaffen.

Lustige Anekdoten

Eckhardt Bein, seit 60 Jahren Mitglied des Vereins, hat in dieser Zeit einige Anekdoten gesammelt und die schönsten noch einmal erzählt. So zitierte er den Satz eines Liberos zu seinem Mitspieler: »Bleib mal kurz hinten, ich geh jetzt ein Tor machen.« Oder nach der Aufforderung des Trainers, die Spieler sollten sich ordentlich warm machen, rannte ein Spieler weg und kam mit einer Runde Schnaps aus dem Vereinsheim zurück.

Extra aus Brüssel kam zum Gratulieren der Europaabgeordnete Müller-Lügenscheid alias Winfried Müller. Er sei ein Ausnahmefußballer, da er nur in Ausnahmefällen vom Trainer bei der Aufstellung berücksichtigt wurde. Mit seinen flotten Sprüchen über ungenügende Vorstandsarbeit (»Abwarten ist besser als gar nichts zu tun« oder »Was heute nicht richtig ist, kann morgen schon völlig falsch sein«) legte er den Finger in die Wunde falsch verstandener Vereinsarbeit. Überbordende Vorschriften erschwerten die Arbeit im Verein und bei Veranstaltungen. Aber auch Helikoptereltern bekamen ihr Fett ebenso ab wie »das korrupte Pack von der FIFA, die sich nur die Taschen vollstopfen«. Sein Traum wäre: »Make FC Kleinwallstadt great again.«

Dazu passte ein von Jürgen Kroth und Winfried Roth erstellter beeindruckender Film zum 100-jährigen Geburtstag mit historischen Aufnahmen in Bildern und Videoaufnahmen, imposant beginnend mit dem bekannten Weltmeister-Song der Sportfreunde Stiller. Eine gemeinsam gesungene neue Vereinshymne rundete des Ehrenabend ab, der von vier bekannten Musikern des Vereins musikalisch umrahmt wurde.

Christel Ney