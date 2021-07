Majestäten-Konvoi statt Mirabellenfest

Coronabedingtes Ersatzprogramm der Mirabellenjugend in Eisenbach

Obernburg 19.07.2021

Die amtierende Mirabellenkönigin Vanessa Koch (rechts) und die Mirabellenkönigin von 2018, Theresa Hohm (links), winken aus ihrem Auto den Gästen zu.

Insgesamt waren 23 Majestäten aus der Region dabei. Organisiert hatten die Veranstaltung Fabian Rothermich, Samira Giegerich und Jessica Klug mit ihrem Team. Der Auto-Konvoi fuhr bei strahlendem Sonnenschein von der Mirabella zu verschiedenen zentralen Stationen im Ort. An der Getreidemühle Knecht, am Heimatmuseum, am alten Rathaus und am Sportplatz war durch Vereine, Gewerbetreibende und Gastronomie für Speisen, Getränke und Unterhaltung gesorgt.

Im Heimatmuseum gab es die Sonderausstellung »Mirabellenköniginnenkleider aus acht Jahrzehnten«. Die Böllerschützen begrüßten die Majestäten, die aus dem Auto winkten. Musikalisch begleitet wurde der Konvoi zu Fuß vom Musikverein Eisenbach. Anlässlich des 80-jährigen Bestehens des Wasser- und Bodenverbandes hatte der Verband in Zusammenarbeit mit der Faust-Brauerei eigens ein Jubiläums-Mirabellenbier kreiert, das am Sonntag verkauft wurde.

Martin Roos