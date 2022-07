Mainwiesen statt Weinberg

Waldbrandgefahr: Weinfest in Großwallstadt verlegt

Großwallstadt 21.07.2022 - 17:58 Uhr < 1 Min.

Das 37. Weinberghüttenfest wurde auf die Mainwiesen verlegt. Die Winzer Benjamin Spilger (links) und Kilian Giegerich packen kräftig an. Foto: Martin Roos

Als Alternativstandort haben die Winzer die Mainanlage ausgewählt.

»Wir wollten gerade auch wegen unseres 100. Jubiläums unbedingt am Fest festhalten«, betont Zweiter Vorsitzender Benjamin Spilger. Angesichts der Trockenheit habe man jedoch verantwortungsvoll gehandelt und einen alternativen Standort gewählt. »Hier an den Mainwiesen haben wir eine herrliche Idylle und wir freuen uns riesig auf ein schönes Fest.«

In den Lauben kredenzen das Weingut Kilian und Philipp Giegerich, das Weingut Albert Karrer und Benjamin Spilger von Vinea Mea ihre Weine. Die Küche bietet deftige Schmankerl an. Ein Höhepunkt des Festes ist der Empfang der fränkischen Weinkönigin Eva Brockmann und der Weinprinzessinnen der Region.

Das Fest beginnt am Freitag, Samstag und Montag um 17 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Ausschankende ist je um 1 Uhr. Es ist erreichbar per ÖPNV (Linie 60 Haltestelle Rathaus). Parkplätze gibt es am Fest. Am Montag spielt Frank Keller live im Festzelt. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

ro