Mainsite-Chef Johannes Huber zur ICO-Süderweiterung: "Wir brauchen Neukunden"

Der Chef der Fir­ma Main­si­te hat in Er­len­bach für die größ­te Neu­an­sied­lung von In­du­s­trie in der Re­gi­on ge­wor­ben. Die Be­t­rei­ber­fir­ma des In­du­s­trie Cen­ters Obern­burg (ICO) - ehe­mals Glanz­stoff - will um 40 Hekt­ar­wach­sen. Das wird im Kreis Mil­ten­berg kon­tro­vers dis­ku­tiert. Bei ei­nem Bür­ger­dia­log am Mon­tag be­ton­te Ge­schäfts­lei­ter Jo­han­nes Hu­ber vor knapp 250 Zu­hö­rern, wie wich­tig die­se Sü­der­wei­te­rung für die Main­si­te sei: "Wir brau­chen das Ge­län­de, um den Stand­ort dau­er­haft zu si­chern. Wir den­ken an ei­nen Zei­traum von 100 Jah­ren."