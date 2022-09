MainMusical zieht um nach Klingenberg

Aufführungen künftig auf Freiluftbühne der Clingenburg - Inszenierung des Musicals »Die drei Musketiere« im Sommer 2023

Klingenberg a.Main 18.09.2022 - 16:37 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zweiter Vorsitzende Gerhard Merget (links), erster Vorsitzende Christopher Abb (Mitte) sowie Bürgermeister Ralf Reichwein freuen sich über die Kooperation und auf die nächste Spielzeit 2023 mit dem Musical "Die drei Musketiere".

»Für uns bricht eine neue Zeit an,« mit diesen Worten eröffnete Christoper Abb, Vorsitzender von Main-Musical, die Pressekonferenz. Hintergrund war vor allem die Verlegung des Vereinssitzes von Erlenbach nach Klingenberg. Abb betonte, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt Erlenbach immer gut gewesen sei und der Verein MainMusical hervorragend unterstützt worden sei.

Pragmatische Entscheidung

Die Entscheidung, dass der Verein nach Klingenberg geht, sei rein pragmatisch gewesen. Zum einen befänden sich schon lange die drei Proberäume in Klingenberg sowie das Requisiten-, das Kostüm- und das Techniklager. Nachdem die Kooperation bezüglich der Clingenburg unter Dach und Fach gewesen sei, sei es die logische Konsequenz gewesen, auch den Vereinssitz nach Klingenberg zu verlegen. Die nächsten fünf Jahre wird der Verein MainMusical die Clingenburg bespielen und damit die Kulturlandschaft in Churfranken um ein weiteres Highlight bereichern wie der Vereinsvorsitzende herausstellte.

Gleichzeitig waren sich Christopher Abb und Zweiter Vorsitzender Gerhard Merget des großen kulturellen Anspruchs bewusst, den die Clingenburg als Aufführungsort mit sich bringt »Die Burg ist weit über die Region Churfranken für die Musical-Inszenierungen bekannt«, lassen sich die beiden Hauptprotagonisten des Vereins unisono zitieren.

Dass der Verein dies stemmen kann und sich mit seinem Amateurensemble keineswegs hinter den Profis verstecken muss, haben Christopher Abb und sein Team mit der Inszenierung des Musicals »Die Päpstin« 2021 auf der Clingenburg eindrucksvoll bewiesen. Das Feedback war durchweg positiv. »Es war ein toller Sommer« resümiert Abb. Rund 400 Zuschauer hätten sich von der Geschichte rund um die Päpstin Johanna mitreißen lassen.

Zuspruch für Genussdorf

Auch das Konzept mit dem Genussdorf sei bei den Gästen angekommen und soll fortgesetzt werden. Die neue Sitzordnung mit Tischen und Bänken habe großen Zuspruch gefunden. Ebenso bleibe die Burg während Proben und Aufbauzeit offen für jeden. Die Clingenburg sei für alle da. Es gebe nicht wir da oben - die da unten, betonen sowohl die beiden Vorsitzenden als auch Klingenbergs Bürgermeister Ralf Reichwein.

MainMusical will sich über die Spielzeit auf der Clingenburg hinaus aktiv in Klingenberg einbringen. »Wir sind schließlich das ganze Jahr in unserer Stadt,« lacht Abb. »Wir möchten gerne die anderen Vereine unterstützen und noch weiter zusammenwachsen.« Als Nachfolge der Clingenburg-Festspiele sehen sich der Verein und sein ehrenamtlich tätiges Team aber nicht, sondern in einer eigenständigen Konzeption und völlig anders aufgestellt.

Bürgermeister Ralf Reichwein freut sich über den Vereinszuwachs »MainMusical ist ein Glücksgriff,« sagt er. Es passe einfach, sowohl menschlich als auch professionell, sind sich Reichwein, Abb und Merget einig. Neben den Musical-Inszenierungen sind auf der Clingenburg im nächsten Jahr weitere Veranstaltungen geplant.

Miriam Weitz

Hintergrund: Verein Main-Musical 2010 wurde der Verein Main-Musical gegründet und hatte bis 2014 seine Heimat in Kleinheubach. 2015 zog der Verein dann mit einer Zwischenstation in Obernburg nach Erlenbach um. 2022 folgte dann die Verlegung des Vereinssitzes nach Klingenberg. Aktuell zählt der Verein 245 Mitglieder. Im Jahr 2023 inszeniert Main-Musical das Musical "Die drei Musketiere" auf der Clingenburg. Als Schirmherr wurde der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder gewonnen. Die Spielzeit ist vom 14. Juli 2023 bis 5. August 2023 geplant. Die Auditions, das Vorsprechen und Vorsingen für das Stück finden am 9. Oktober 2022 ab 11 Uhr in der Dreifach-Turnhalle in Trennfurt statt. mwz Detaillierte Informationen findet man auf der Homepage des Vereins www.mainmusical.com.