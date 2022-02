Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mainbullauer Flugplatz ist kein Nürburgring

Unbekannte Autofahrer beschädigen Start- und Landebahn des Flugsportclubs

Miltenberg 04.02.2022 - 12:22 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Tiefe Spurrillen auf der Graspiste in Mainbullau. Ein Ärgernis für den Flugsportclub und es kann auch für Piloten gefährlich werden

Jeden Tag geht Flugleiter Michael Picard über das Flugplatzgelände des Flugsportclubs Mainbullau. Was er am Sonntagmittag dort vorfand, machte ihn wütend. Auf der neu angelegten Grasbahn sah er tiefe Spurrillen, die vermutlich in der Nacht zuvor verursacht worden sind.

Gefahr für landende Piloten

So etwas bringt Flugleiter Picard auf die Palme. Nicht nur, weil es unerlaubt ist und den Tatbestand eines Hausfriedensbruchs darstellt, es ist auch gefährlich. »In den letzten Jahren kommt es häufiger vor, dass im Winter nachts Autos auf der Asphaltpiste Fahrübungen machen, wenn diese mit Schnee bedeckt ist«, klagt er.

Das große Problem sei dabei, dass auf Flugplätzen kein Salz gestreut werden darf und deshalb die Fahrspuren auf Schnee auch nach dem maschinellen Kehren der Piste als Eisspuren zurückbleiben. Wenn dann dort ein Flugzeug landet und bremst, kommt er abwechselnd mal auf griffigen Asphalt und auf die vereisten Fahrspuren. Dies führt laut Flugleiter Picard sehr leicht zum Ausbrechen des Fliegers und fast unvermeidlich zu einem Unfall.

Dies stelle auf jeden Fall einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr dar, denn Mainbullau sei ein Verkehrslandeplatz und kein Sportgelände und erst recht kein Nürburgring. Die Herumkurverei auf der wieder neu errichteten Graspiste sei bis zum Zeitpunkt ihrer Wiedergenehmigung erst einmal nur eine Sachbeschädigung, so Picard. Nach der Genehmigung gelte dies allerdings nicht mehr, dann wird der Straftatbestand größer (siehe Hintergrund).

Bei der Polizei wurde der Vorfall gemeldet. Aber eine Anzeige gegen Unbekannt verläuft meist im Sand oder bringt erfahrungsgemäß wenig. Dennoch erklärt sich die Miltenberger Polizeiinspektion bereit, bei nochmaligem Vorkommen dort oben in dem Bereich Streife zu fahren.

Zumindest Hausfriedensbruch

Auch behält sich der Flugsportclub vor, mit Hilfe einer Überwachungskamera, die die Piste im Blick hat, die oder den Täter oder Täterin zu überführen. Flugleiter Michael Picard betonte noch einmal: »Das Gelände ist Privatgelände und wer erwischt wird, dem droht eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung oder auch mehr.«

Anja Keilbach

Hintergrund Im Strafgesetzbuch sind im Abschnitt »gemeingefährliche Straftaten« unter Paragraf 315auch gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr aufgeführt. Dort heißt es: Wer die Sicherheit des Schienenbahn-, Schwebebahn-, Schiffs- oder Luftverkehrs dadurch beeinträchtigt, daß er Anlagen oder Beförderungsmittel zerstört, beschädigt oder beseitigt, Hindernisse bereitet, falsche Zeichen oder Signale gibt oder einen ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriff vornimmt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Und: Schon der Versuch ist strafbar. Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter in der Absicht handelt. Wer die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. bam