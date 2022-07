Mainbullau hübscht sein Kirchlein auf

Zahlen und Fakten: Katharinenkirche Mainbullau

Die Kirche St. Katharina ist im Kern frühgotisch. Den Stilformen zufolge wurde sie etwa um 1300 vom Deutschherrenorden erbaut und dienten bis 1636 den Rüd von Collenberg als Wehrkirche. Anschließend fiel die Kirche an den Mainzer Kurstaat und blieb bis zum Jahre 1803 kurmainzisch. Das barocke Langhaus wurde 1799 errichtet.

An der Südseite befindet sich eine Steinplatte mit drei Öffnungen - eine römische Spolie, wahrscheinlich eine Hypokaustplatte. Der Chor des Ostturms hat ein Rippenkreuzgewölbe, steil geprägte Rippen enden in einem runden Schlussstein mit Vierblatt und Eicheln. An der Stirnkante befindet sich eine Spottmaske mit ausgestreckter Zunge. Das spitzbogige Fenster auf der Ostseite ist wohl noch original. Die Sakristei liegt südlich des Chores. Das flachgedeckte Langhaus hat drei Fensterachsen. Im Portal befindet sich eine Nische mit einer Holzfigur der heiligen Katharina. (Quelle: Wikipedia) (js)