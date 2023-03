Main-Spessart-Klinikreferent Bostelaar debattiert in Erlenbach über Zukunft ländlicher Krankenhäuser mit

Debatte nach Film

Erlenbach a.Main 05.03.2023 - 17:49 Uhr 1 Min.

Sprachen in Erlenbach über ein "radikal anderes Krankenhaus" (von links): Antje Schneider, Carsten Waldbauer und René Bostelaar.

Worum ging's im Film? Der Leiter der Waldkliniken im thüringischen Eisenberg David-Ruben Thies bringt es im 90-Minuten-Film »Vier Sterne plus« auf den Punkt: »Unser Gesundheitssystem ist krank und muss radikal geändert werden.« Vor zehn Jahren habe er die Chance bekommen, alles anders zu machen und ein eigenes Krankenhaus aufzubauen.

Der Film zeigt dann, welche Hindernisse sich auf dem Weg dorthin auftürmten und welche Tatkraft der gelernte Krankenpfleger Thies über Jahre investieren musste. Thies beschreibt sein Vorhaben so: Es gehe darum, den Menschen in den Mittelpunkt der Medizin zu stellen, bei aller Wirtschaftlichkeit Patienten im Blick zu behalten, die Pflege neu zu organisieren und den Mitarbeitenden wieder den Sinn an ihrer Arbeit zurück zu geben. Ein Hoffnungsschimmer für die medizinische Versorgung in ganz Deutschland - auch im Kreis Miltenberg?

Wen interessierte das? Die Besucherzahl am Donnerstagabend bei der Vorführung des Films und beim Filmgespräch im Kino Passage in Erlenbach, dem Standort des Helios-Klinikums, war eher enttäuschend - jedenfalls zahlenmäßig. Aber nicht, was den Austausch an diesem intensiven und kontroversen gut dreistündigen Abend betrifft.

Antje Schneider, die für Buch und Regie verantwortlich ist, und Carsten Waldbauer, der Mann für Kamera und Montage, waren die weite Strecke aus Thüringen gekommen und stellten sich den Fragen des Publikums, das zu einem großen Teil aus Frauen und Männern aus dem Gesundheitsbereich und aus der Kommunalpolitik bestand. Auch René Bostelaar, Referent des Klinikums Main-Spessart, kam - anders als Verantwortliche des Klinikums Erlenbach - mit etlichen Pflegekräften und der Pflegedirektorin »seiner« Klinik zur Debatte dazu.

Was lässt sich aus der Debatte mitnehmen? Bostelaar, der wie Thies lange Jahr selbst Pfleger war, stieß Fragen an wie: »Könnte der Wechsel von Stationen zu Units wie in Eisenberg ein Vorbild in Sachen effektiver Arbeit auf Augenhöhe sein?« Besonders spannend könnte für den Kreis Miltenberg sein, was Bostelaar über das Konzept in Main-Spessart mit dem Neubau des Zentralklinikums in Lohr sagte. Offenbar stehen in Main-Spessart die verantwortlichen Politiker eindeutig hinter der kommunalen Trägerschaft und erwägen keine Privatisierung.

Was im Kreis Miltenberg eine Debatte wert wäre: Im großen Flächenlandkreis Main-Spessart wandelt man laut Bostelaar alte Krankenhausstandorte nach Fertigstellung des zentralen Klinikums um: Und zwar in Gesundheitszentren mit Belegärzten und Betten. Außerdem baue man Pflegestützpunkte und die Telemedizin aus. Der Film stellte zudem starre hierarchische Strukturen mindestens infrage. Zeitgemäß scheint demnach eher eine Bemühung um ein Miteinander in Umgang und Kommunikation, die sich jedenfalls in Eisenberg offenbar rundum bewährt.

Heinz Linduschk