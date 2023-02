Main-Echo-Chefredakteur macht mit Obernburger Realschülern Workshop zu Fake News

Nicht alles glauben, was im Netz kursiert

Obernburg 10.02.2023 - 15:31 Uhr 3 Min.

Chefredakteur Martin Schwarzkopf im Gespräch mit Siebtklässlern der Main-Limes-Realschule Obernburg. Er gab einen Workshop zum Thema Fake News.

Natürlich handele es sich bei der Baerbock-Schlagzeile um eine Falschnachricht. Deswegen riet Schwarzkopf den Schülern: »Bei allem skeptisch sein, nicht einfach auf Weiterleiten drücken.« Der Workshop war die Auftaktveranstaltung einer Kooperation der Realschule mit dem Medienhaus Main-Echo. Sie steht unter dem Schlagwort »Medienkompetenz«.

Marco Eisert, Main-Echo-Geschäftsführer, erklärt, wieso das Medienhaus mit der Realschule kooperiert.

»Uns ist das wichtig«, sagt Marco Eisert, Geschäftsführer des Main-Echo. »Wir sehen es als Auftrag an, beim Thema Medienkompetenz zu unterstützen.« Kinder bekämen jeden Tag eine große Masse an Infos. Dabei sollten sie stets im Hinterkopf behalten: Wer ist die Quelle? Ist das eine recherchierte Nachricht oder eigene Meinung?

Finger schießen in die Höhe

Genau das lernten die 12- und 13-Jährigen beim Workshop am Donnerstag. Und sie machten fleißig mit: Bei fast jeder Frage schossen Finger in die Höhe, um antworten zu dürfen. Schwarzkopf war es wichtig, mit den Kindern in einen Dialog zu treten. So fragte er die Schüler, woher sie wissen, dass eine Nachricht echt ist. »Wenn wir uns das selbst anschauen«, sagte eine Schülerin. Schwarzkopf gab zu bedenken: »Wenn wir an das schreckliche Erdbeben in der Türkei denken - da können wir selbst nicht hin.« Ein Junge sagte, er könne seinem Bruder vertrauen, der ihm die Fußballergebnisse weitergebe. »Wem können wir so vertrauen, wie du deinem Bruder vertraust?«, stellte der Chefredakteur in den Raum.

Lehrerin Amelie Laut-Schulze im Gespräch mit Schülern, die das E-Paper des Main-Echo nutzen.

Er machte auch deutlich, woran man Fake News erkennt: dass es keine Quellenangaben gibt, dass sie reißerisch sind und dass Infos aus dem Zusammenhang gerissen werden. Solche falschen Nachrichten schürten Emotionen und Hass. Deswegen sei wichtig: »Nicht alles glauben!« Bei den Schülern stieß das zunächst auf ein gemischtes Echo. Ein Schüler fand diese Grundskepsis »voll scheiße«. Eine Schülerin sagte: »Da müsste man ja alles kontrollieren.« Und wieder andere meinten, ob sie dann überhaupt den Lehrern vertrauen könnten. »Ich hoffe sehr, dass eure Lehrer eine gute Quelle sind«, so Schwarzkopf.

Dann kam der Chefredakteur auf die professionelle Arbeit von Journalisten zu sprechen. Mitarbeiter beim Spiegel, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und auch beim Main-Echo dürften in ihren Berichten, Videos und Podcasts nicht lügen. »Das Main-Echo ist ein Unternehmen«, erläuterte Schwarzkopf. »Wir leben davon, dass wir Infos verkaufen. Und wir können nur Infos verkaufen, die wahr sind.« Eine der wichtigsten journalistischen Spielregeln sei die Sorgfaltspflicht. »Wenn wir nicht glaubwürdig sind, bedeutet das, dass man uns nicht mehr kauft.« Dennoch legte er den jungen Zuhörern ans Herz: »Ihr dürft niemandem blind vertrauen.« Er wies auch auf zwei Internet-Plattformen hin, die Fake News aufdecken.

Bericht und Reportage kennenlernen

Dieser Auftaktveranstaltung werden weitere Workshops mit Mitarbeitern des Main-Echo folgen. Der nächste dreht sich um die Frage: »Wie funktioniert Werbung?« Danach werden die Siebtklässler die Textsorten Bericht und Reportage kennenlernen. Im April machen sie eine Führung durch das Haupthaus des Main-Echo in Aschaffenburg. Dort werden sie auch die Druckerei besichtigen.

Die Siebtklässler haben iPads (siehe Hintergrund), auf denen die Main-Echo News App und das E-Paper installiert sind. Die Lehrkräfte können mit den Zeitungsinhalten im Unterricht arbeiten. »Es ist uns wichtig, nicht nur die Produkte abzuliefern, sondern wir wollen versuchen, sie mit Leben zu erfüllen«, erklärt Geschäftsführer Eisert den Grundgedanken.

Julia Kleinehellefort berichtet über das Projekt "Digitale Schule der Zukunft", durch das die Kooperation mit dem Main-Echo möglich wird.

Amelie Laut-Schulze unterrichtet an der Main-Limes-Realschule Deutsch und Geschichte und betreut die Zusammenarbeit mit dem Main-Echo. Sie findet, das Lesen von Artikeln im Unterricht sei im Sinne des Bildungsauftrags der Medienerziehung. Und Julia Kleinehellefort, Mitglied der erweiterte Schulleitung, hofft, dass sich auch die Eltern der Schüler dadurch wieder mehr für das Nachrichtengeschehen interessieren: »Dass die Kinder davon erzählen und sagen: Können wir nicht mal zusammen die Tagesschau gucken?«

Die Kooperation mit der Obernburger Realschule könnte ein Pilotversuch für die weitere Zusammenarbeit mit Schulen im Main-Echo-Verbreitungsgebiet sein. Geschäftsführer Marco Eisert will zwar zunächst die Ergebnisse des Projekts abwarten, aber: »Wenn ich überall die Begeisterung spüre wie hier, würden wir das gerne machen.«

Hintergrund: Digitale Schule der Zukunft Die Main-Limes-Realschule Obernburg macht beim Projekt "Digitale Schule der Zukunft" mit. Im Zuge des Projekts lernen die Jugendlichen mit iPads. Dies macht es auch möglich, dass sie mit der Main-Echo News-App und dem E-Paper arbeiten. Bei der "Digitalen Schule der Zukunft" handelt es sich um einen Pilotversuch des bayerischen Kultusministeriums, der im Schuljahr 2022/23 läuft. "Wir haben uns beworben und wurden genommen", sagt Julia Kleinehellefort. Sie ist Mitglied der erweiterten Schulleitung und verantwortlich für das Projekt. Aktuell nehmen die sechsten und siebten Klassen teil. Laut Kleinehellefort ist die Obernburger Realschule die einzige im Kreis Miltenberg, die beim Projekt mitmacht. Dieses soll auch im nächsten Schuljahr laufen. Dann sollen die fünften und sechsten Klassen mit iPads ausgerüstet werden. (juh)