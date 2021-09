»Mai des Herbstes« lockt Wanderer: Besonders schöne Ecken und Ausblicke

Kleinwallstadt am Main, liegt an den Ausläufern von Spessart und Odenwald. Der Weg führt ins Kleinwallstätter Plattengebirge. Es ist schon eine kleine Besonderheit, die hier in Kleinwallstadt zu finden ist. Es sind die sogenannten fünf "Herzwanderwege". Der Parkplatz am Birkenhof ist nicht schwer zu finden und hat Anschluss an den Fränkischen Marienwanderweg, den Mainwanderweg, den Spessartbundweg-Dreieck, den Kulturweg Kleinwallstadt, den Streuobsterlebnisweg und die Herzwanderwege1-3 und 5. Die verschiedenen Herz-Wege sind mit roten viereckigen Schildern gut ersichtlich ausgeschildert. Ein kurzer Blick auf die großen festmontierten Wanderkarten reicht aus und schon ganz los gehen.