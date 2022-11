Märkte erweitern Verkaufsflächen um ein Drittel

29.11.2022

Es gibt mehr Fläche im Lebensmitteleinzelhandel auf dem Gebiet des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn. Auch im Erfapark in Hardheim soll ein großer Supermarkt entstehen. Foto: Martin Bernhard

Einzelhandel: Der Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn (GVV) hat sein interkommunales Einzelhandelskonzept fortgeschrieben. Das berichteten die Fränkischen Nachrichten. Bei der vergangenen Sitzung stellte ein Vertreter des Beratungsunternehmens GMA die aktuellen Daten und Entwicklungen vor. So hätten sich seit 2017 im Lebensmittelbereich einige Änderungen in den Kommunen Walldürn, Höpfingen und Hardheim ergeben. Höpfingen erhielt einen neuen Netto-Markt, und im Erfapark in Hardheim soll ein Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von 1800 Quadratmeter entstehen. Die Norma-Filiale soll in Hardheim von 800 auf 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche erweitert werden. In Walldürn soll der Edeka in die Nähe von »Wohnfitz« ziehen und dann über 1700 Quadratmeter Verkaufsfläche verfügen. All das wird dazu führen, dass es im GVV rund 14.400 Quadratmeter Fläche im Lebensmittelhandel geben wird bei rund 22.000 Einwohnern. Das entspräche etwa 654 Einwohnern auf 1000 Quadratmeter. Damit hätte sich dieser Wert um ein Drittel erhöht. Im nächsten Schritt werden die Projekte bauplanerisch vorbereitet.

Kommunalpolitik: Der Walldürner Stadtteil Gottersdorf hat eine neue Ortsvorsteherin. Der Gemeinderat von Walldürn bestätigte in seiner vergangenen Sitzung die Wahl des Ortschaftsrats. Damit tritt Gina Bodirsky die Nachfolge von Stephan Blum an. Blum hatte um Entlassung aus dem Ehrenamt gebeten, weil seine Frau bei der städtischen Blumenpflege im Ort angegriffen worden sei. Der ehemalige Ortsvorsteher fühlte sich selbst nach dieser Aktion bedroht. Der Gemeinderat stimmte seiner Entlassung aus dem Ehrenamt deshalb schon im Oktober zu.

Energie: Die Stadt Walldürn sperrt in den Weihnachtsferien öffentliche Gebäude für den Übungs- und Trainingsbetrieb von Vereinen. Nach Auskunft der Stadtverwaltung können Veranstaltungen aber weiterhin stattfinden. Die Ankündigung dieser Maßnahme hat bei einigen Vereinen für Unruhe gesorgt. Vor allem Fastnachtsvereine mit Gardetanzgruppen können ihr Training nicht so lange aussetzen. Die Stadt teilte daraufhin mit, dass sie in Einzelfällen eine Sonderregelung erlassen werde.

