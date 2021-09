Märchenhafter Sonntagsspaziergang

Stadtfest: Theater, Musik, Flohmärkte - Obernburg bietet kleinen und großen Besuchern buntes Programm

Obernburg 21.09.2021 - 18:31 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Tönchen aus Pflaumheim bei dem Kreis-Chor-Festival. Die jungen Schauspieler der Theatergruppe Granatsplitter bei ihrer Aufführung des »hässlichen Entleins«. Fotos: Felix Kocea

Es war einmal ? an einem Sonntag im Spätsommer, da verwandelte sich die Obernburger Altstadt in einen Flohmarkt voller leckerer Speisen, der Rosengarten in eine Theaterbühne und von überall her klangen Musik und Chöre. Kein Märchen, auch wenn alles nach eineinhalb Jahren Corona ein wenig unwirklich klingt, sondern der »Märchensonntag«.

Der lockte nach einjähriger Pause am vergangenen Sonntag bei trockenem Wetter wieder viele Besucher nach Obernburg zu einem Spaziergang durch die märchenhafte Altstadt.

ROSENGARTEN

Auf die Besucher wartete im Rosengarten die erste Attraktion: Das Kinderkonzert »Nora Note« war nicht nur ein Konzert, sondern eine Mischung aus Theater und Konzert. Die drei jungen Protagonisten erklärten spielerisch die Instrumente in einem Orchester und führten die Zuschauer so in die Welt der Musik ein. »Was ist der Unterschied zwischen einem Holzbläser und einem Blechbläser? Wie entstehen bei der Posaune Töne und was macht eigentlich ein Dirigent?« Keine dieser Fragen blieb unbeantwortet. Der Musikverein Obernburg, der auch sein 100-jähriges Bestehen feierte, sorgte für die musikalische Untermalung. Die drei Schauspieler gehörten zu der Obernburger Theatergruppe Granatsplitter.

Die Theatergruppe Granatsplitter durfte dann auch im Anschluss ran und ihre beiden Stücke aufführen. Zuerst war um 14 Uhr »Das hässliche Entlein« zu sehen, um 17 Uhr folgte dann die Vorführung zur »Kleinen Meerjungfrau«. Die jungen Darsteller hatten sichtlich Spaß an der Show, nutzten den Brunnen kreativ als Kulisse und konnten das Publikum oft zum Lachen bringen.

KIRCHPLATZ

Nächster Halt des Spaziergangs ist der Kirchplatz hinter dem Obernburger Rathaus. Was hier dargeboten wurde, konnte man schon von weitem hören. Chöre aus der ganzen Umgebung ließen auf der Bühne im Rahmen des Kreis-Chor-Festivals ihre Stimmer erklingen. Den Anfang machten die Chorgemeinschaft aus Eintracht Mechenhard und Voices4You Eisenbach. Es folgten der Männerchor aus Leidersbach, die Pflaumheimer Songshine Tönchen, Singfonia Obernburg, der Männerchor MGV 1863 Großwallstadt, Belcanto, ebenfalls aus Großwallstadt, Weiber-G´schrey Obernburg und der Sängerkranz und La Movida aus Sulzbach. Zusätzlich erzählte der Märchenonkel Karl Märchen für Erwachsene und die Käferkönigin Svenja Siegerin sang mit ihrer Freundin und der Vorsitzenden des Sängerkreises Obernburg, Ines Neumeister-Schramm einige Lieder. Für ausreichend Verpflegung war hier vor Ort gesorgt.

RÖMERSTRASSE

Wer am Kirchplatz die Speisekarte nicht passte, der wurde spätestens an einem der vielen Stände in der Römerstraße fündig. Crepes, Bratwurst und Fisch erwarteten die Fußgänger. Auch viele Händler und Geschäfte hatten im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntages kleine Stände aufgebaut, um ihre Waren zu verkaufen. So kehrte nach eineinhalb Jahren Corona wieder richtig Leben auf die Römerstraße zurück.

Etwas versteckt in den Höfen erwartete die Besucher eine weitere Attraktion: Flohmarkt, der sich über ganz Obernburg erstreckte. Teilnehmende Haushalte hatten sich im Vorfeld online registrieren können und wurden dann im Netz auf einer Karte angezeigt. So konnte jeder nachschauen, wo der nächste Stand ist. Verkauft wurden hauptsächlich Baby- und Kinderartikel. Aber auch der große Flohmarkt auf dem Festplatz am Main fand statt.

PLATZ RÖMERGÄSSCHEN

Kinder, die keine Lust auf Kultur oder Einkaufen hatten, sondern sich einfach nur auspowern wollten, hatten sie auf der Hüpfburg Gelegenheit dazu. Die war von der Aktiven Liste auf dem Parkplatz Römergässchen aufgebaut. Während die Kleinen dort toben, hatten die Eltern Gelegenheit ganz in Ruhe etwas zu essen und nebenher der Live-Musik von »Vince« zu lauschen.

ALTSTADT

Des Weiteren wurden zwei Stadtführungen durch die Obernburger Altstadt angeboten. Bei der einen, ausgehend vom Römermuseum, konnten die Besucher die römischen Wurzeln Obernburgs erfahren. Die zweite, speziell für Kinder, ließ diese das Märchen »Der Rattenfänger von Hameln« nacherleben. Die inszenierte Stadtführung war extra auf die Begebenheiten Obernburgs angepasst, so kam auch der Name des Stücks »Die Rattenfängerin von Obernburg« zustande. Die Kinder übernahmen symbolisch die Rolle der Ratten. Mit Musik konnte die Rattenfängerin, gespielt von Susanna Rizzo, diese vertreiben und die Plage dann beenden. Ein Happy End für einen märchenhaften Sonntag.

? und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

FELIX KOCEA