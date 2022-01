Machtspiele - Wenn Kommunalpolitiker ihre Muskeln spielen lassen

Beispiele aus dem Kreis Miltenberg

Machtspiele in der Kommunalpolitik: Wir schauen uns aktuelle Fälle aus dem Kreis Miltenberg an.

Macht macht sexy. Macht hat Sogwirkung. Macht ist aber auch vergänglich. Und sie ist umkämpft. Machtspiele gibt es auch in der Kommunalpolitik. Wir zeigen einige Fälle aus den vergangenen acht Wochen, alle aus dem Kreis Miltenberg. Sie können Zeugnis dafür sein, dass jemand fest im Sattel sitzt oder dass die Macht bröckelt. Selbst Niederlagen werden einkalkuliert.

OBERNBURG

Im Obernburger Stadtrat gab es Mitte Dezember einen außergewöhnlichen Vorfall. Markus Hartmann, Stadtrat der Freien Wähler, meint sogar, dass es sich in der Geschichte der Stadt um einen einmaligen Sachverhalt handelt. Das Protokoll der vorangegangenen Stadtratsitzung wurde nicht genehmigt. Was normalerweise eine reine Formsache ist, wurde mit 11:9 Stimmen abgelehnt. Das hat Markus Hartmann ins Rollen gebracht, der das Protokoll nicht nur um den Punkt ergänzt haben wollte, dass er gegen die Neukalkulation der Wassergebühren gestimmt hat, sondern auch warum. Ist das auch eine Kritik am Sitzungsstil, wollten wir von Markus Hartmann wissen. »Das könnte man so klar und deutlich herauslesen«, so Hartmann. Die Räte haben sich auf ein reines Ergebnisprotokoll geeinigt, erklärt Hartmann, es sei denn, ein Stadtrat weise ausdrücklich darauf hin, dass er seine Wortmeldung und sein Abstimmungsverhalten aufgenommen haben wolle. Was bei einem CSU-Ratsmitglied auch funktioniert habe, bei ihm aber nicht, so Hartmann. Dem FW-Mann ist es wichtig, dass nicht nur im Protokoll steht »Der Hartmann war dagegen«. Vielmehr sei seine Argumentation wichtig: Wenn man nicht immer vom Worst-Case-Szenario ausgehe, könnte man auch anders kalkulieren. Die Freien Wähler behalten das Thema im Blick. »Das Problem könnte wieder auftauchen«, so Hartmann.Hartmann hatte Bürgermeister Dietmar Fieger (CSU) 2020 herausgefordert. Die CSU hat acht von 21 Sitzen im Stadtrat. Dass das Protokoll nicht angenommen wurde, bleibt ohne Folgen. Aber trotzdem kein Scheingefecht!

NIEDERNBERG

Keine einzige Unterstützerstimme hat Niedernbergs Bürgermeister Jürgen Reinhard Mitte Dezember bei einer richtungsweisenden Abstimmung im Gemeinderat bekommen. Auf der Tagesordnung stand die Erweiterung des Industriegebiets Rüttelweg. Zwei Firmen wollten 250 Millionen Euro investieren und haben ihre Pläne in der Novembersitzung vorgestellt. Das Bürgerinteresse damals war enorm und ein kleiner Vorgeschmack darauf, dass viele Niedernberger eine weitere Industrialisierung der Gemeinde nicht mittragen. Schon der erste große Bau der Firma Gries Deco, die jetzt erweitern wollte, hat 2010 für mächtig Unruhe in Niedernberg gesorgt. Ein Bürgerentscheid brachte zwar die Legitimation für die Erweiterung des Industriegebiets, aber Bürger und Politiker sind sensibilisiert. Udo Bieber, CSU-Fraktionschef im Gemeinderat, sagt: »Für ein Projekt dieser Größe hätten wir nicht den notwendigen Rückhalt gehabt. Hinter so einem Projekt muss man 100 Prozent stehen«, und das konnte wohl auch Reinhards CSU-Fraktion (8 von 17 Sitzen im Gemeinderat) nicht. Der Bürgermeister wusste im Vorfeld der Sitzung, dass er keine Mehrheit hat und ließ trotzdem abstimmen. Jetzt kann er den Firmen sagen: An mir ist es nicht gescheitert. So hält man sich potente Gewerbesteuerzahler warm.

LEIDERSBACH

Das Warmhalte-Prinzip funktioniert auch zwischen Bürgermeister und Bürgern. In Leidersbach hat Bürgermeister Michael Schüßler (CWG) kurz vor Weihnachten über ein Tempo 30 auf der vielbefahrenen und abschnittsweise völlig maroden Kreisstraße abstimmen lassen. Bei einem Bürgerforum hat sich Schüßler von den lärm- und erschütterungsgeplagten Anwohnern von der Notwendigkeit von Maßnahmen überzeugen lassen. Scheinbar. Seine Gemeinderäte überzeugte er von der Notwendigkeit nicht, nur eine SPD-Rätin, wie sich bei einer Abstimmung im Dezember zeigte. Letztlich kann Schüßler jetzt sagen, dass mit dem Gemeinderat nur ein Minimalkonsens zu erreichen war (Tempo 30 für LKW nachts). Fakt ist auch: Als das Staatliche Bauamt Anfang 2021 Tempo 30 aus Lärmschutzgründen anregte, gab es keinen einzigen Befürworter, auch nicht der Bürgermeister.

DORFPROZELTEN

Seine Muskeln kann man auch spielen lassen, wenn man nicht mehr an der Macht ist, aber wenn man weiß, wie die Mechanismen der Macht funktionieren. Dorfprozeltens Ex-Bürgermeister Dietmar Wolz (Freie Wähler, im Amt bis 2020) will mehr Transparenz in die Ortspolitik bringen - wie es unter seiner Führung üblich gewesen sei. Doch sein Antrag, eine Bürgerfragestunde zu etablieren, erhielt im Gemeinderat nur vier FW-Stimmen. Bürgermeisterin Elisabeth Steger (CSU) versteckte sich hinter der Kommunalaufsicht mit dem Hinweis, dass eine regelmäßige Aufnahme von Bürgerfragestunden nicht zulässig sei. Letztlich eine Ausflucht. Dass man Bürgerfragestunden prima integrieren kann, zeigen andere Gemeinden, wo Bürger regelmäßig vor der Gemeinderatssitzung ihre Redezeit bekommen. Als Wolz noch Bürgermeister war, hat er vorgemacht, dass es geht: Eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn hatten die Bürger das Wort. Umso überraschender war die Einladung zur nächsten Sitzung des Gemeinderats am 30. November - mit der Möglichkeit für Bürger, vor der Sitzung Fragen zu stellen. Dietmar Wolz zitiert in einem Leserbrief dazu den ersten Kanzler der Bundesrepublik: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?

ALTENBUCH

Ein Rebell im Landkreis ist und bleibt Altenbuchs Bürgermeister Andreas Amend. Er pfeift - so hat es den Anschein - auf Machtstrukturen. Dass er die in Altenbuch übermächtige CSU verlassen hat und 2020 als Parteiloser angetreten ist, hat ihm nicht geschadet. Aktuell probt er den Aufstand gegen die Südspessart-Allianz. Er erwägt einen Austritt, die endgültige Entscheidung soll am 27. Januar fallen. Zu der Sitzung wurden Allianzsprecher Andreas Freiburg aus Collenberg sowie Allianzmanagerin Lena Batrla eingeladen. »Sie bekommen von uns eine Chance und können nochmal ihr Statement abgeben, dann gibt es eine Abstimmung«, kündigt Amend an. Letztlich kann das Spessartdorf kein Interesse daran haben, es sich mit seinen Nachbarn und Allianzpartnern zu verderben. Was bringt die Aktion unterm Strich? Eine Machtdemonstration im Stil von: »Mit dem Amend ist immer zu rechnen«.

