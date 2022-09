Lyn Wehrheim war bei der Krönung der Queen dabei

Engländerin in Niedernberg erinnert sich

Niedernberg 09.09.2022 - 15:07 Uhr < 1 Min.

Lyn Wehrheim, Engländerin in Niedernberg, trauert um "ihre" Queen. Die kleine Lyn (rechts) mit ihrer Familie am Tag der Krönung der Queen. Ein Foto der Queen steht rechts unten. Lyns Papa trägt eine Krone.

Sie erinnert sich, dass jedes Kind unter 14 damals ein kleines Geschenk bekommen habe, »eine Kleinigkeit, nett verpackt«. Lyn Wehrheim, geborene Reade, kam 1969 nach Niedernberg. Seit 2020 hat sie die doppelte Staatsangehörigkeit. Sie hat einen persönlichen Nachruf auf »ihre« Queen verfasst:

»Meine erste wirkliche Erinnerung war 1953 an dem Tag, als Elizabeth II. gekrönt wurde. Meine Familie fuhr an diesem Tag nach London, um mit anderen Familienmitgliedern zu feiern. Die Straßen waren feierlich geschmückt, die Tische festlich dekoriert, serviert wurden Sandwiches und Kuchen. An jenem Tag erhielten die jüngeren Kinder kleine Geschenke, meine kleine Schwester eine Puppe, ich ein Buch. Königin Elizabeth II. war über die Jahre stets präsent, in vielen Wohnzimmern hing traditionell ein Bild über dem Kamin. In meiner Schulzeit wurde nach dem Morgengebet God save the queen gemeinsam gesungen.

Ich war kürzlich in England zu den Feierlichkeiten des 70. Thronjubiläums: Die Straßenfeste im ganzen Land waren gigantisch besucht, der Zusammenhalt aller Nationalitäten, altersunabhängig war immens.Zum Tod der Queen habe ich bis zum späten Abend die Berichterstattung im englischen TV verfolgt. Die Art und Weise, wie die Queen Großbritannien sowie den Commonwealth geführt hat - als Staatsoberhaupt mehrerer Länder - hat bei vielen politschen Auseinandersetzungen zur Entspannung beigetragen. Sie hat immer eine persönliche Note reingebracht und steht für Versöhnung und Zusammenhalt. Es ist eine Zeit der Trauer und Dankbarkeit. Für viele Briten geht nun eine Ära zu Ende. God save the King.«

