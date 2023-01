Drei Neujahrsbabys in Erlenbach

Viel zu tun auf der Ent­bin­dungs­sta­ti­on der He­li­os-Kli­nik

Erlenbach a.Main 02.01.2023 - 09:31 Uhr < 1 Min.

Gleich drei Babys, alles Jungen erblickten in der Silvesternacht bis zum Abend in der Erlenbacher Helios Klinik das Licht der Welt. Eines davon ist Loris Mattina. Der 3780 Gramm schwere und 51 Zentimeter große Junge kam am 1. Januar um 08.15 Uhr zur Welt. Die Eltern Deborah Spizzirri (links) und Davide Mattina aus Amorbach sind müde aber glücklich.

Müde, aber glücklich sitzen Mama Deborah Spizzirri (24) und Papa Davide Mattina (25) aus Amorbach auf dem Bett im Zimmer der Geburtsstation. Beide haben nur Augen für ihren kleinen Sohn Loris. Für die Eltern ist es das erste Kind.

"Eigentlich war der Geburtstermin am 23. Dezember, aber Loris hat sich entschieden, erst am 1. Januar auf die Welt zu kommen. Deshalb wurde die Geburt eingeleitet", erzählt Mama Deborah, die als Produktionsarbeiterin in einem Unternehmen arbeitet. "Dem Baby geht es sehr gut", freut sich Papa Davide, der gemeinsam mit seiner Mutter als selbstständiger Gastronom in Österreich eine Caféteria in einer Rehabilitationsklinik betreibt. Er hat auch die Nabelschnur durchtrennt.

Die Eltern Deborah und Davide haben schon viele Nachrichten und Glückwünsche bekommen, dass es ein schöner Beginn des neuen Jahres ist. "Wir freuen uns, mit unserem Kind ins neue Jahr zu starten, sagen die beiden. Loris kann künftig immer ins neue Jahr hineinfeiern. Außerdem ist unser Uropa Francesco ist auch am 1. Januar geboren".

ro