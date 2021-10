Lolli-Tests: Mehr Arbeit für Schulen

Corona: Neue Methode leichter für Kinder- Zahlreiche bürokratische Hürden für Lehrer und Verwaltung

Mönchberg 11.10.2021

Lehrerin Doris Hein (links) sammelt die Testproben der 2a an der Mönchberger Grundschule ein. "Da steckt ein enormer organisatorischer Aufwand dahinter", sagt Schulleiterin Kerstin Lutz (in der Tür). Bereit zur Abholung: Die Lolly-Tests der 2a in der Grundschule Mönchberg.

»Nur schmecken tut es nicht«, sagt ein Mädchen aus der 2a. Insgesamt läuft der Lolli-Test selbst auch schneller, weil das Warten aufs Ergebnis entfällt. »Und wir haben keine Testverweigerer mehr«, sagt Schulleiterin Kerstin Lutz. Aber: Der bürokratische Aufwand ist gestiegen. »Wir sind hier besonders am Anfang alle rotiert.« Bei den Tests gab es einiges an Anlaufschwierigkeiten. Laut Kultusministerium sollten die Lolli-Tests am 20. September bayernweit starten, aber das neue Programm zur Erfassung der Daten hat zunächst nicht richtig funktioniert.

Und das obwohl Lehrer, Schulleitung und Verwaltung zum Schulanfang schon genug organisatorischen Aufwand zu bewerkstelligen haben, wie Kerstin Lutz schildert: Schauen, ob die Stundenpläne stimmen, ob genug Lehrer da sind oder wie die Busse fahren. Dieses Mal kamen die Lolli-Tests noch dazu. »Zunächst gab es eine Online-Schulung für das Programm, mit dem Schüler und Testungen erfasst werden. Da gab es schon Probleme«, so Lutz. In dem Programm werden die Namen, Telefonnummern der Eltern und die Barcodes von Schülern erfasst, die auf die Röhrchen geklebt und gescannt werden. Außerdem hat jeder Schüler einen Status: anwesend, abwesend oder nicht teilnehmend.

Vom Fahrer abgeholt

Die Proben werden zu festen Zeiten von einem Fahrer abgeholt, der auf einer bestimmten Route mehrere Schulen anfährt. Am Tag unseres Besuchs ist die Ankunft in Mönchberg für 10 Uhr geplant. Maximal 15 Minuten Aufenthalt hat der Fahrer, die Röhrchen müssen an einem festen Platz abholbereit sein. Die erste Schule an diesem Tag ist die Grundschule in Kirchzell, nach dem Stopp in Mönchberg geht es weiter nach Eschau und Dammbach (Kreis Aschaffenburg). Vom zentralen Knotenpunkt in Hösbach (Kreis Aschaffenburg) aus werden die Proben dann ins Labor nach Bamberg gebracht.

Bevor getestet werden durfte, brauchte die Schule das Einverständnis der Eltern - in nur wenigen Tagen. Lutz zeigt das Schreiben: zwei Seiten mit Erklärung, wie die Tests funktionieren. »Das überfordert natürlich besonders Eltern mit Migrationshintergrund. Viele Formulare mussten neu ausgefüllt werden.«

Ergebnisse nie pünktlich

Getestet wird an allen Schulen in zwei Gruppen, um die Labore nicht zu überlasten. In Mönchberg sind Montag und Mittwoch die ersten und zweiten Klassen dran, Dienstag und Donnerstag die dritten und vierten. Eigentlich sollte man die Pool-Ergebnisse in der speziellen Erfassungs-Software bis 21 oder 22 Uhr abends abrufen können.

Sollte ein positiver Fall vorliegen, sieht das System vor, dass bis 6 Uhr am nächsten Morgen eine weitere Mail mit dem Ergebnis des personalisierten Tests vorliegt. »Aber das war bei uns bisher noch nie pünktlich da«, sagt Kerstin Lutz, die oft bis spät abends und schon um halb 6 Uhr morgens vor dem Rechner sitzt. Und dann passiert das, was auch am Tag unseres Besuchs passiert: Zum Unterrichtsbeginn gibt es immer noch keine Information, ob es eventuell einen positiven Fall gibt. Und das bedeutet: Nachtesten per Schnelltest. Das verzögert natürlich alles. Eine dritte Klasse kann nicht in die Sporthalle - es könnte ja sein, dass ein Kind krank ist. Wäre das tatsächlich der Fall, würde das Gesundheitsamt benachrichtigt. »Die Schule hat die Sorge zu tragen, dass das Kind das Gebäude verlässt.«

Ähnliche Herausforderungen wie in Mönchberg gab und gibt es auch in anderen Schulen. In der Heinrich-Ernst-Stötzner-Förderschule Miltenberg habe es ebenfalls einige Anlaufschwierigkeiten mit der neuen Software gegeben, sagt Schulleiter Jürgen Dölger. Jetzt habe sich alles eingespielt. Sechs Klassen, also insgesamt etwa 60 Schüler, werden getestet. Mittlerweile hätten sich alle daran gewöhnt. An seiner Schule gibt es aber auch zwei Testverweigerer: Eine Erziehungsberechtigte habe Bedenken wegen der Inhaltsstoffe der Tupfer, das Kind bringe einen externen Test mit. Es gebe aber auch einen »extremen Fall«, so der Schulleiter: Das Kind sei daher im Distanzunterricht. »Uns sind da die Hände gebunden«, sagt der Schulleiter.

Auch an der Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld klappt das Testen mittlerweile. Anfangs habe es Probleme bei der Übermittlung gegeben, heißt es aus der Verwaltung. Und die neuen Tests brächten einen immensen Aufwand mit sich. Die Einwilligung habe man von allen 75 betroffenen Schülern. Das sei aber nicht einfach gewesen: Als Förderschule habe man eben »besonderes Klientel.«

In Erlenbach an der Dr.-Vits-Grundschule heißt es für 380 Kinder jede Woche: Wattebausch in den Mund. Einige Verweigerer gibt es laut Schulleiter Andreas Bieber auch, sie bringen einen PCR-Test mit. Insgesamt laufe es nun leichter für die Kinder, aber auch er beklagt den höheren Verwaltungsaufwand. »Wir waren ziemlich unter Druck, weil die Ankündigung, wann die Pooltests kommen, so kurzfristig war«, sagt er. Das Portal zum Ergebnisse einpflegen sei zunächst überlastet gewesen, funktioniere aber mittlerweile. Und auch Bieber und seine Kollegen mussten vielen Einverständniserklärungen hinterherlaufen, weil viele Probleme hatten, die Informationen zu verstehen.

»Welt geht schon nicht unter«

Bei allem Ärger bewahren Kerstin Lutz und ihre Kollegen trotzdem die Nerven. »Unser Ziel ist: Sich nicht an Dingen aufhängen, die man momentan eh nicht ändern kann«, so die Mönchberger Rektorin. Außerdem wolle man den Stress nicht auf die Kinder übertragen. »Kinder und Eltern machen mit, die Kollegen arbeiten so gut sie können. Die Welt geht schon nicht unter.«

MIRIAM SCHNURR

Hintergrund: So funktioniert der Lolli-Test Die PCR-Pooltestungen werden ab dem Schuljahr 2021/22 an Grund- und Förderschulen durchgeführt. In Bayern gibt es laut Weibseite des Kultusministeriums rund 3300 Grund- und Förderschulstandorte mit 500 000 Schülern. Vorgesehen sind 15 000 Tests am Tag und 400 Routen ins Labor. Die Testmethode ist für Grund- und Förderschüler besonders einfach anwendbar: Jeder Schüler lutscht zunächst für etwa 30 Sekunden an einem Abstrichtupfer. Dieser wird an der Sollbruchstelle gebrochen. Die Proben aller Schüler kommen in ein Sammelröhrchen, quasi dem "Pool". Zusätzlich macht jeder Schüler noch eine Einzelprobe, die in ein eigenes Röhrchen kommt. Pool- und Einzelproben werden ans Labor geschickt und sollen noch bis zum Abend des selben Tages ausgewertet werden. Über die digitale Schnittstelle werden Schule und Erziehungsberechtigte benachrichtigt. Ist eine Probe aus dem Pool positiv, werden die Einzelproben über Nacht überprüft. Bis 6 Uhr am nächsten Morgen wird der Befund an Schule und Eltern übermittelt. Der infizierte Schüler macht einen PCR-Einzeltest. Ist dieser negativ, darf das Kind am nächsten Tag in die Schule. Das Gesundheitsamt entscheidet, ob der Schüler als Kontaktperson eingestuft wird. Ist der Einzeltest positiv, muss das Kind zuhause bleiben, das Gesundheitsamt nimmt Kontakt mit den Eltern auf. Die Einzelröhrchen sind nicht mit Namen, sondern Barcodes versehen. Die Daten des Kindes sind in der digitalen Schnittstelle hinterlegt und werden nur bei einem positivem Befund weitergegeben. Die Testungen finden von Montag bis Donnerstag statt, die Schulen teilen Tage und Schüler auf. Voraussetzung ist eine Einverständniserklärung. Liegt diese nicht vor, muss selbstständig ein negativer PCR-Test nachgewiesen werden, der nicht älter als 48 Stunden ist.