Lokale Aktionsgruppe Main4Eck startet in nächste Förderperiode

Seit 2007 flossen neun Millionen Euro in Projekte zur Förderung der ländlichen Region

Obernburg 30.06.2022 - 13:27 Uhr 1 Min.

Ideen zur nächsten LAG-Förderperiode werden bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung eingebracht.

Für den erkrankten Landrat hatte sein Stellvertreter Jürgen Reinhard die Moderation übernommen und hielt sich erfreulich kurz, so dass der geplante Zeitrahmen von zwei Stunden sogar noch unterschritten wurde. Zwar ist die aktuelle Förderperiode abgeschlossen, aber die letzten genehmigten Projekte befinden sich noch in der Realisierungsphase. So die geplante Freizeitanlage Wiesentalstraße in Eisenbach mit einer Kostenschätzung von rund 400.000 Euro und einem möglichen Leader-Zuschuss von 60 Prozent. Weiterhin noch nicht umgesetzt ist die Pump-Track-Anlage in Mömlingen von knapp 190.000 Euro mit einem Leaderzuschuss von knapp 92.000 Euro.

Schwerpunkt Inklusion

Die lokale Entwicklungsstrategie (LES) für die Förderperiode ab 2023 wurde laut Kluin bereits im Herbst in Angriff genommen und vom Steuerkreis für gut befunden. Sie wurde den Mitgliedern nun aktuell vorgelegt und umfasst rund 80 Seiten. Sie ist Grundlage, um überhaupt in den Genuss einer Leader-Förderung zu kommen. Besonderes Augenmerk wurde diesmal auf die Punkte Inklusion und Integration gelegt sowie auf das Thema Resilienz, wobei unter anderen die regionale Wertschöpfung, der Klimawandel, der Ressourcenschutz sowie der soziale Zusammenhalt im Vordergrund stehen, wobei letzterer gerade durch die Corona-Krise besondere Bedeutung erlangt. In der Analyse wird nach Verwundbarkeit und Stabilität in den einzelnen Feldern unterschieden.

Unter dem Titel »Vielfalt zusammen leben« sind die Entwicklungsziele mit den untergeordneten Handlungszielen zusammengefasst. Wie Lisa Kluin unterstrich, ist eine Finanzplanung erforderlich, um einen Etat für die Entwicklungsziele festzusetzen. Dieser wird prozentual nach der Leader-Fördersumme aufgeteilt. So wird das Entwicklungsziel eins, »Begegnungsräume für alle schaffen« einen finanziell größeren Spielraum erhalten als beispielsweise das Entwicklungsziel »Sozialen Zusammenhalt in der Region fördern«, da es hier sehr viele ehrenamtliche Initiativen gibt. Wie auch in der letzten Förderperiode wird eine starke Beteiligung von jungen Menschen angestrebt, wobei die außerschulischen Bildungsangebote, die Förderung des Demokratieverständnisses eine Rolle spielen.

Im Prinzip ist die Vorgehensweise ähnlich wie in der letzten Förderperiode. Aktuell ist die Evaluierung im Markt der Ideen noch nicht abgeschlossen. Wie in der Vergangenheit auch wird im neuen Förderzeitraum eine Prozesssteuerung mit Evaluation vorgenommen. Ergebnisse und Zwischenberichte werden dem Vorstand, dem Steuerkreis und in der jährlichen Mitgliederversammlung vorgestellt. Voraussichtlich können die Projekte ab Ende des Jahres eingereicht werden. Eine Ideensammlung gibt es bereits. Am Dienstag hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, weitere Vorschläge an den vorgesehenen Pinnwänden anzubringen.

