Lohn für Frühaufsteher und Nachteulen: Blaue und Goldene Stunde

Blick auf die Alte Mainbrücke und Festung von Würzburg. Die Menschen haben am Main und auf der Mainbrücke den Wein und die blaue Stunde genossen. Die Michaelismesse in Miltenberg zur goldenen Stunde vor der Pandemie

Verwechseln kann man die Blaue Stunde auch mit der Goldenen Stunde. Das ist die Zeit kurz nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang. Dann nämlich leuchten die vorherrschenden Farben in warmen Farbtönen, meist auch in Orange und Gelb. Das Gegenteil davon ist die »Blaue Stunde«, das sagt freilich der Name schon, hier zeigen sich die Farbtöne meist in einer bläulich-zarten Färbung. Das ist die Zeitphase, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen oder in der Abenddämmerung hinter dem Horizont verschwunden ist.

Manchmal dauert die Blaue Stunde nur wenige Minuten, manchmal mehrere Stunden. Das hängt immer von der geografischen Lage und von der Jahreszeit ab. Je nördlich oder südlich man sich auf der Erde befindet, desto länger kann man die blaue Stunde genießen und sich von ihr verzaubern lassen.

Im Sommer geht die Sonne sehr spät, erst gegen 21 oder 22 Uhr unter, dafür dauert dann die Blaue Stunde extrem lang. Will man im Sommer diese morgens miterleben, heißt es früh raus aus den Federn, zwischen vier und fünf Uhr. Im Winter hat man von der blauen Stunde in unserer Region nicht so viel Zeit um viele Motive zu fotografieren, reichen dann meist ein, zwei Orte (Spots) völlig aus. Meist plant man am Ort eine halbe Stunde ein, um die Blaue Stunde in Ruhe einzufangen.

Blaue Stunde verpasst

Ist der Himmel am Horizont schwarz, dann spricht man von der Nachtfotografie. So ein schwarzer Himmel ist eher langweilig, weil die zart-blaue Lichtfarbe für den Betrachter fehlt. Man sollte die Blaue Stunde immer am Spot erwarten und fotografieren, bevor das zarte Blau bis Dunkelblau am Himmel wieder verschwindet. Will man die Zeiten für eine Blaue oder Goldene Stunde wissen, so kann man mit einem Dämmerungsrechner dies einfach herausfinden und zum Beispiel von einer App auf seinem Smartphone ganz einfach ablesen.

Ein ganz besonderer Reiz

Ein wolkenloser Himmel der blauen Stunde schafft Voraussetzungen für besonders reizvolle Aufnahmen. Wichtig ist, den blauen Himmel der blauen Stunde auch gestalterisch auszunutzen. Besonders kreativ können Aufnahmen am Wasser entstehen, wenn Spiegelungen der Wasseroberfläche in den Bildaufbau eingebunden werden. Farbige Lichtreflexionen verstärken dabei besonders kreative Aufnahmen.

Bei Stadtaufnahmen sorgt das Kunstlicht der vielen Lichter für einen tollen Kalt-Warm- und Farbkontrast. Sie sind der Gegenpol zu dem eher kühlen Farbton des blauen Himmels. Farben im Bild der Blauen Stunde wirken immer kräftiger und intensiver wie am Tage. Wer die Blaue Stunde fotografieren will, sollte frühzeitig auf Motivsuche gehen. Sehr gut eignen sich Landschaftsaufnahmen, aber auch Stadtaufnahmen werden zum Hingucker.

Info: Blaue Stunde am 22. Oktober 2021 morgens: 7.22 bis 7.55 Uhr, abends: 18.52 bis 19.12 Uhr, Buchtipp (nicht nur für Kinder): »Die Blaue Stunde« von Isabelle Simler

BERND ULLRICH