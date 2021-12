Lösung für Lüftungsproblem in Großheubacher Schule gesucht

In sechs Klassenzimmern kein Querlüften möglich

Knapp 1300 ppm zeigt ein CO2-Messgerät/eine CO2-Ampel bei einem Vor-Ort-Termin des Großheubacher Bau- und Umweltausschusses in einem Klassenzimmer der örtlichen Grund- und Mittelschule an: Die Qualität von Raumluft sei nach Angaben des Umweltbundesamts nur bis 1000 ppm als "gut" zu bewerten. In diesem Fall steht die Ampel bereits auf "gelb". Im Gemeinderat soll nun beraten werden, wie - beispielsweise mit dem Einbau entsprechender Technik - die Situation verbessert und somit auch die Verbreitung von Covid-19 eingedämmt werden soll.

In der Schule präsentierte Hausmeister Frank Schulze dem Gremium exemplarisch eines der sechs Klassenzimmer, in der die Luftsituation aktuell als schwierig gilt, da dort wegen fehlender Oberlichter nicht quer gelüftet werden kann. In den sechs Räumen ist dies nur durch Türöffnen zu erreichen, was bei belebten Fluren keine gute Option darstellt. Wegen Corona sollte jedoch während des Unterrichts regelmäßig und ausreichend für frische Luft im Raum gesorgt werden, um ein Ausbreiten von Covid-19 so weit wie möglich zu reduzieren.

Ein spezielles Messgerät für Kohlendioxid, eine sogenannte CO2-Ampel, zeigt im Klassenzimmer die CO2-Konzentration mithilfe des ppm-Werts an (ppm steht für »parts per million«. Das Umweltbundesamt (https://www.umweltbundesamt.de) gibt an, dass die Raumluftqualität bis 1000 ppm als gut eingeschätzt wird. Wird dieser Wert überschritten, springt die Ampel von Grün auf Gelb, ab 2000 ppm zeige sie meist sogar Rot an. Beim Betreten des Klassenzimmers für die Ortseinsicht stand das Gerät bei knapp 1300 ppm.

Dem Problem ist bisher nur über relativ viel Lüften mittels der Seitenfenster entgegenzusteuern - was wiederum keine Dauerlösung sei, waren sich alle Anwesenden einig. Damit Schüler in Herbst und Winter nicht frieren, müssen sie mit Jacke im Unterricht sitzen.

Bürgermeister Gernot Winter merkte an, ein Luftaustausch müsse über entsprechende Maßnahmen an Decke oder Wand erfolgen. Thomas Schmitt (SPD) stellte zur Diskussion, »Absaugglocken« einzubauen. Stefan Speth (HmZ) schlug vor, sich von einem Experten beraten zu lassen, welche Maßnahmen am sinnvollsten seien. Mariska Pietsch (HmZ) meinte, es solle versucht werden, für den Einbau entsprechender Anlagen ein Förderprogramm in Anspruch zu nehmen.

Bürgermeister Winter wies darauf hin, dass hierfür Ausschreibung, Einbau und Antragstellung noch diesen Dezember erfolgen müssten, was wohl nicht mehr zu schaffen sei. Die Verbesserung der Situation in erwähnten Schulräumen solle aber aufgrund der Wichtigkeit nicht davon abhängig gemacht werden, ob eine Förderung zu erwarten sei oder nicht, erklärte er. Der Gemeinderat soll nun über das weitere Vorgehen entscheiden.

