Nach zwei Jahren Pause: Endlich wieder Straßen- und Hoffest in Bürgstadt

Festzug, Bieranstich, Löschübung

Bürgstadt 11.07.2022 - 17:11 Uhr 1 Min.

Musikalisch wurde die Veranstaltung unter anderem von den Kinder- und Jugendchören Wirbelwind und Kleine Noten unter der Leitung von Franziska Kraus umrahmt. Dann ergriff der »Centgraf« alias Werner Tausch das Wort und beklagte, Bürgstadt sei überfallen worden und »das flüssige Gold« werde fortgetragen.

Kulinarische Vielfalt

»Wir konnten euch noch alle abspeisen«, beruhigte der Centgraf gleich und begrüßte »seine« Regierung, allen voran Schultheiß Thomas Grün. Dem gelang es unter der gestrengen Aufsicht des Centgrafen mit nur ein paar Spritzern das erste Bierfass anzustechen und so das Fest zu eröffnen.

Die Besucher nutzten die kulinarische Vielfalt. Im Nu waren die »Meefischli« des Anglervereins ausverkauft. Spezialitäten wie Schweinshaxe und Sommersalate wurden vom Turnverein serviert. Im Kirchhof konnten Destillate aus Rüdenau von den hiesigen Connaisseuren gekostet werden. Auch der »Böschert Burger« des Vereinsrings fand reißenden Absatz und auf dem Kirchhof heizte die Band Chocola kräftig ein.

Am Samstag begann das »Spiel ohne Grenzen über Grenzen« der Kinder- und Jugendfeuerwehr . An mehrere Stellen im Ortsgebiet fanden die Wettkämpfe statt. In der Großen Maingasse versuchten die jungen Brandbekämpfer, mit einer Wasserkanone Tennisbälle aus Pylonen herauszuspritzen. Kommandant Franz Weigel nannte als Motto der Feuerwehrveranstaltung »Fünf Jahre Kinderfeuerwehr, 25 Jahre Jugendfeuerwehr «. 15 Kinderteams und über 30 Jugendmannschaften aus den angrenzenden Bundesländern Hessen und Baden-Württemberg nahmen an den Wettkämpfen teil. Die Kinderfeuerwehr Bürgstadt sicherte sich laut Weigel den ersten Preis, bei den Jugendlichen belegten die Gastgeber gar den ersten und den zweiten Platz.

Erfolgsmeldung in Windeseile

Diesmal seien Schaulustige willkommen, betont ein Feuerwehrmann bei der Schauübung in der Hauptstraße. Angenommen wurde ein Schwelbrand in einem Kraftfahrzeug. Die Burgstädter Wehr traf mit zwei Einsatzfahrzeugen am Brandort ein und schloss in Windeseile einen Schlauch am Unterbodenhydranten an. Dann kam das Kommando »Wasser Marsch« und nach wenigen Minuten die Erfolgsmeldung »Brand gelöscht«. Fazit: Das Hoffest zeigt großes bürgerschaftliches Engagement der Burgstädter.

Dieter Heilemann