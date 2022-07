Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Lockeres CSU-Familienfest mit Ilse Aigner

Sommerempfang: Landtagspräsidentin spricht in Dorfprozelten über eine »Zeit der Stukturbrüche«

Dorfprozelten 03.07.2022 - 12:15 Uhr 1 Min.

Gruppenbild der Damen: Es waren auch Herren beim Sommerempfang des CSU-Kreisverbandes in Dorfprozelten, aber im Mittelpunkt stand Landtagspräsidentin Ilse Aigner (Bildmitte). Foto: Marion Braun

Den traditionell durch Parteiprominenz geadelten Neujahrsempfang hat der Kreisverband als Sommerempfang auf dem Festplatz in Dorfprozelten jetzt nachgeholt und Aigner als Hauptrednerin gewonnen.

Die Landtagspräsidentin sprach von einer Zeit, die durch Strukturbrüche gekennzeichnet sei; auch für die CSU. Es gebe eine neue Konstellation zwischen dem Bund und dem Land Bayern, da im Kabinett niemand mehr aus dem Freistaat vertreten sei.

»Tun sie gelegentlich etwas womit sie weniger oder gar nichts verdienen. Es zahlt sich aus«, so zitierte Michael Schwing am Anfang seiner Begrüßung den Autor Oliver Hassenkamp. Er gab seiner Erleichterung Ausdruck dass es nun nach den langen Corona-Zeiten wieder möglich ist sich persönlich zu treffen. Tatsächlich herrschte eine fröhliche Stimmung wie auf einem Familienfest.

Im Anschluss drückte Dorfprozeltens Bürgermeisterin Lisa Steger ihre Freude und ihren Stolz darüber aus, die bayerische Landtagspräsidentin auf dem Dorfplatz »von Herzen willkommen zu heißen«. Sie nutzte die Gelegenheit, um ihr Dorf kurz vorzustellen. Weltoffen nannte sie die Bürger ihrer Gemeinde. »Das liegt daran, dass viele Familien in Dorfprozelten Binnenschiffer waren«, so Steger.

Landtagspräsidentin Aigner bedauerte zu Beginn ihrer Rede, dass durch die Corona-Pandemie gesellschaftliches Leben verloren gegangen und es sei zu Verwerfungen gekommen. Als Stichworte nannte sie Kinder, Jugendliche, Home Office, Digitalisierung, Mittelstand wirtschaftliche Hilfen. Die Fraktion habe intensive Diskussionen über die Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger geführt. Aigner, Jahrgang 1964, kämpft seit ihrem 19. Lebensjahr um ihren Platz in der männerdominierten CSU. Die gelernte Radio-und Fernsehtechnikerin musste ihren Platz immer wieder verteidigen. »Weiblich, ledig, ehrgeizig. Ilse wer ?«, so titelte im Oktober 2022 ein bekanntes Magazin.

In ihrer Rede führte aus, dass ihre Generation immer in Freiheit und Frieden gelebt habe bis zu jenem Überfall Putins auf die Ukraine. Als Wirtschaftsministerin Bayerns habe sie Putin persönlich kennengelernt und niemals daran gedacht, dass er sich gegen den Westen wenden könne.

Aigner kritisierte, dass die AFD Putin mit Desinformationen und Propaganda unterstütze. In Putins Reich seien die Medien gleichgeschaltet und es gäbe keine Meinungsfreiheit. Leider sei es zu einer Fehleinschätzung Putins gekommen: Man habe an das Prinzip Handel durch Wandel geglaubt.

Auf die Frage ob sie eine schwarz-grüne Koalition in Bayern für möglich hält, antwortete sie »Schau'n wir mal«. Immerhin schließt die bayerische Landtagspräsidentin diese Konstellation nicht gänzlich aus.

Zum Schluss bezeichnete Landtagsabgeordneter Berthold Rüth die Präsidentin als »guten Kumpel« und gute Schafskopfspielerin.

DiHe