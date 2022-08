Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Lockdown-Haustiere: Tierheime und Pflegestellen im Landkreis Miltenberg sind proppenvoll

Unerwünscht und ausgesetzt - Aufnahmestopp

Miltenberg 10.08.2022 - 09:03 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In einer Dornenhecke hatte sich diese ausgesetzte Kaninchen verfangen. Louis Rachor (15), der ehrenamtlich im Tiergehege Elsavapark aushilft, konnte das Kaninchen retten und kümmert sich nun um die Wundversorgung. Foto: Louis Rachor Mehr als 20 Kaninchen leben im Elsavapark in Elsenfeld. Seit dem Ende des Lockdowns geben immer mehr Menschen ihre Tiere an Pflegestellen ab. Doch es fehlt an Platz, Geld und Ehrenamtlern. Auf dem Foto (von links): Louis Rachor, Sandra Daniel und Alina Git. Foto: Julia Preißer

Die Gehege im Elsavapark, in denen Schweine, Vögel, Ziegen, Meerschweinchen und Kaninchen ein Zuhause finden, sind proppenvoll. Eigentlich als Gnadenhof gegründet, mehren sich nun Anfragen von Privatleuten, die ihre im Corona-Lockdown angeschafften Kleintiere loswerden wollen. "Allein in den letzten eineinhalb Jahren hatten wir mehr als 20 Anfragen - Kaninchen, Wellensittiche, Hausschweine, Wachteln und Hühner", erzählt Brenner.

Weil es an Platz, Geld und Arbeitskräften fehlt und alle Tierpfleger ehrenamtlich arbeiten, nehmen die Tierfreunde nur noch Notfälle an, das heißt, Haustiere, deren Besitzer verstorben sind oder sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kümmern können. "Es ist krass, dass Leute, die sich zum Zeitvertreib ein Haustier angeschafft haben, wie selbstverständlich erwarten, dass wir uns darum kümmern, wenn sie selbst keine Lust mehr haben", findet auch Tierschützerin Sandra Daniel. Wenn sie sehe, wie manche Haustiere leben müssten - vernachlässigt und auf engstem Raum - kämen ihr fast die Tränen. "Am liebsten würde ich jedes Tier retten. Aber das geht einfach nicht", sagt sie.

Kosten sind zu hoch

Auch andere Hilfseinrichtungen sind voll. Sandra Daniel und Carmen Brenner wissen, dass auch die Kapazitäten der Tierhilfe in Miltenberg dem Ansturm der "Lockdown-Tiere" nicht standhalten können. Christine Elizabetha Noack, die ehrenamtliche Leiterin des Mäuseasyls, das von Heimbuchenthal nach Bad König umgezogen ist, erzählt gar, dass viele Einrichtungen vor der Schließung stünden oder schon geschlossen hätten. "Die Kosten sind einfach zu hoch", sagt sie. Das Mäuseasyl ist dafür bekannt, dass es neben gewöhnlichen Farbmäusen auch exotische Arten wie Zwergmäuse oder Maushamster aufnimmt. "Wir sind deutschlandweit die einzige Pflegestelle für Exoten und bekommen derzeit sogar Anfragen aus der Schweiz und aus Spanien. Das schaffen wir finanziell und vom Aufwand her einfach nicht mehr", so Noack.

Sie rät, bei Neuanschaffungen ein Tier aus dem Tierheim oder einer ehrenamtlichen Pflegestelle zu holen. Dort zahlt man eine Schutzgebühr - bei Exoten muss man das Tier bei der unteren Naturschutzbehörde registrieren lassen. Wer es wirklich ernst und gut mit dem Tier meint, solle sich vorab umfangreich informieren, sagt Noack.

Für mehr Informationen plädieren auch Carmen Brenner und Sandra Daniel von den Tierfreunden im Elsavapark. "Informiert euch über den Züchter und kauft nicht einfach wahllos im Internet", sagt Sandra Daniel. Unseriöse Züchter fänden sich etwa auf Onlineplattformen wie Ebay Kleinanzeigen. Daniel erzählt von Züchtern, die Küken verkaufen. "Wer einmal ein Huhn im Haus gehalten hat, weiß, wie viel Dreck es macht und wie sehr der Dreck stinkt. Wenn die Küken klein sind, sind sie süß, aber nach ein paar Wochen erwarten die Leute, dass wir die Tiere aufnehmen."

Revierkämpfe mit Neuankömmlingen

Weil die Tierfreunde schon online darüber informiert haben, dass sie nur noch Notfälle aufnehmen, haben manche Tierbesitzer ihre Kaninchen heimlich über den hohen Zaun des Geheges im Elsavapark geworfen. Unter den Tieren waren ein unkastrierter Bock und ein trächtiges Kaninchen. "Die Leute scheinen nicht zu wissen, welche Arbeit das für uns bedeutet. Wir müssen die Kosten für die Kastration übernehmen, die Jungtiere vermitteln und die neuen Kaninchen umständlich sozialisieren", erzählt Sandra Daniel. Regelmäßig sei es zwischen alteingesessenen und neuen Tieren zu Revierkämpfen gekommen, weshalb die Neuankömmlinge über Wochen in separaten Gehegen gehalten werden müssten. "Wer Kaninchen über den Zaun wirft, riskiert nicht nur Verletzungen durch den Sturz aus rund drei Metern Höhe, sondern auch weitere Verletzungen durch Revierkämpfe - wie abgebissene Ohren oder Wunden an Augen, Pfoten und Schwanz", so Daniel.

"Wer wirklich will, dass sein Tier gut versorgt ist, sollte in eine Patenschaft einwilligen", schlägt Carmen Brenner vor. "Oder wenigstens die Kosten für die Erstversorgung beim Tierarzt übernehmen." Dann seien die Tierfreunde auch wieder bereit, Tiere aus Privathaushalten aufzunehmen. Bislang bleibt die Aufnahme Notfällen vorbehalten.

Julia Preißer