Living History: Körbe flechten, Bier brauen, Spielzeug bauen

»Leben im 18. Jahrhundert« bietet im Odenwälder Freilandmuseum vier Tage lang Einblick in alte Berufe und Handwerke

Unter dem Titel "Living History - Leben im 18. Jahrhundert" gab es im Odenwälder Freilandmuseum im Walldürner Stadtteil Gottersdorf interessante Einblicke in Berufsfelder und Tätigkeiten früherer Zeiten. Unsere Aufnahme zeigt Korbflechterin Waltraud Gareis bei ihrer Arbeit. Thomas Schunter verkörperte das Berufsbild des Spielzeugmachers und hatte zahlreiche historische Schätze im Angebot, wie dieses "Tiroler Roulette". Stefan Okrongli zeigte den Besuchern der "Living History"-Tage die Kunst des traditionellen Bierbrauens.

Unter dem Titel »Living History - Leben im 18. Jahrhundert« stellten laut Museumsleiterin Margareta Sauer rund 150 Darsteller einer Interessengemeinschaft sowie weitere Akteure auf dem Museumsgelände authentisch samt damals üblicher Kleidung die alten Handwerke und Arbeiten dar.

Über das weiträumige Areal des Museums verteilt in den Gebäuden und im Freien gaben die Darsteller ihr Fachwissen an die Gäste weiter, beantworteten deren Fragen und ließen sie auch selbst einmal etwas ausprobieren. Dabei wurde schnell deutlich: Es waren seinerzeit teils sehr spezielle Arbeiten, die einiges an Fachwissen und Geschick erforderten. Manfred Barth demonstrierte die Tätigkeiten eines Kerzenmachers und Wachsziehers. Er teilte mit, Kerzen seien früher aus Talg oder Bienenwachs gezogen worden. Die hochwertigeren und teureren Wachskerzen hätten sich in der Regel nur der Adel und der Klerus leisten können.

Waltraud Gareis kennt sich mit dem Flechten von Körben bestens aus. Kunstvoll präsentierte sie, wie aus Weidenzweigen tolle Objekte entstehen, informierte darüber, worauf es schon bei der Materialsammlung zu achten gilt. So würde das Material für die späteren Körbe von November bis spätestens Ende Februar geerntet. Bachufer und andere Gewässer seien gute Erntegebiete. Gelagert würden die Weiden dann gut belüftet und vor Regen und Sonneneinstrahlung geschützt. Einige Wochen vor dem Flechten werden die Zweige dann in Wasser eingelegt. Einige fertige Objekte an Gareis' Stand zeugten von der tollen Handwerkskunst.

Thomas Schunter verkörperte die Rolle eines Spielzeugmachers. Er hatte zahlreiche historische Spiele und Spielsachen mit im Gepäck wie etwa ein Schachspiel aus England von 1864, Dominosteine und ein »Tiroler Roulette«, die um 1800 entstanden sind, ein Xylofon aus der Kaiserzeit um 1900 sowie alte Bauklötze. Besonders beeindruckend in seiner Sammlung war ein Herren-Reisesekretär von 1834 aus England, in dem alles enthalten war, was es seinerzeit zum Briefeschreiben brauchte: verschiedene Federn mit Schreibspitzen und Wachsiegel und in aufgeklappten Zustand eine große Schreibunterlage. Schunter erläuterte, das Schreiben von Briefen sei eine große Kunst gewesen. Je wichtiger der Empfänger war, desto verzierter und liebevoller wurde ein Brief gestaltet.

Weitere Highlights der »Living History-Tage«: Einblicke in das Bierbrauen, wie es Stefan Okrongli vorführte, Einblicke in historische Uhren und deren Konstruktionsweise sowie das Backen von Brot in einem alten Haus des Museums mit dafür vorgesehenem Abzug. In die »Living History - Leben im 18. Jahrhundert«-Veranstaltung war am Samstag die »Lange Museumsnacht mit Konzert barocker Musik« eingebettet.

