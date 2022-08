Lilli Chapeau erzählt Parzival-Legende auf der Wildenburg

Comeback eines Sagenhelden

Kirchzell 02.08.2022



Lilli Chapeau erzählt als Lilli Lügenhut im Saal der Wildenburg ihre Version des Parzival.

Es ist die Erzählung aus einer Zeit, in der Ritter permanent umherziehend um Ruhm, Macht, Ehre und Liebe als wichtige Lebensziele kämpfen. Ihre Frauen, selbst wenn sie Königin sind, müssen deshalb zurückstehen oder werden wegen anderer Frauen verlassen, die nur in siegreichen Kämpfen erobert werden können. Eigentlich soll Parzival nach den Wünschen seiner Mutter diesen Weg nicht einschlagen, denn sein Vater ist Gahmuret, der größte Ritter seiner Zeit. Nach dessen Tod, selbstverständlich im Kampf, will die Mutter, eine ehemalige Königin, ihrem Sohn durch ein Leben in Abgeschiedenheit dieses Schicksal ersparen.

Aber es kommt anders. Parzival als naiver Jüngling im Wald groß geworden, lernte dort drei Ritter kennen, ist fasziniert von ihnen und beschließt, selbst Ritter bei König Artus zu werden. Wie er sich als solcher verhalten müsse, lernt er bei einem Edelmann. Er besteht in der Folge mehrere Herausforderungen, heiratet die Königin Condwiramurs, trennt sich nach kurzer Zeit, um sich als weiteres Ziel auf die Suche nach dem heiligen Gral zu begeben, wird schließlich Gralskönig und in die Geheimnisse des Grals eingeweiht. Nach vielen erfolgreich bestandenen Abenteuern erkennt er, dass nicht das Kämpfen Lebensziel eines Ritters sei, sondern eher das Versöhnende im Vordergrund stehen solle. Also lebt er letztendlich in Frieden wieder mit seiner Frau Condwiramurs zusammen.

Lilli Chapeau bietet diese Geschichte höchst unterhaltsam in Reimform dar. Sie betritt in authentischer Kleidung dieser Zeit den ehemaligen Rittersaal der Ruine, nimmt erst mal einen Schluck aus ihrem Trinkgefäß, um dann dem Publikum zu erklären, dass es jede Menge Menschen auch heute noch gebe, die Parzival sein könnten. Alle Menschen, die im Herzen ratlos sind, von Zweifel geplagt und nicht mehr weiter wissen, unter Fehl' und Qual leiden, denn »Jeder wird einmal versagen und muss ein schweres Los ertragen. Auch wer redlich sich ereifert, wird erleben, dass er scheitert.« Wild gestikulierend, wenn es die Szene hergibt, auf dem Stuhl stehend, wenn es etwas zu verkünden gibt oder in sich gesunken oder kauernd, wenn es emotional wird.

Lilli Chapeau lebt diese Geschichte. Besonders artikuliert ist sie in ihrer Aussprache, die das Verstehen auch ohne Mikrofon deutlich erleichtert. Schön für die Zuschauer, wie sie mit ihrer Stimmlage, mit dem Volumen ihrer Stimme, ihrem Sprechtempo variabel auf die jeweiliger Situation ihrer Geschichte eingeht. Sie beschreibt bereits zu Beginn die tragische Situation des Titelhelden, die auch heute durchaus aktuell scheint. Emotional schildert sie die Ausgangssituation, lebhaft die heftigen Gefechte, die großen Taten aber auch die inneren Kämpfe, die Parzival durchsteht. Gelassen bleibt sie zum Ende, der neuen Situation des Helden nach Erreichen seiner Ziele. »Ein Buch kann keine Lehren geben, weise wird man nur durchs Leben«, gibt sie den begeisterten Zuhörern mit auf den Weg, die ihr für diese grandiose Vorstellung mit minutenlangen und stehenden Ovationen danken.

Passend zur Veranstaltung konnte der Rotwein »Parzival« vom Weingut Fürst verkostet werden. Der Erlös der Veranstaltung kommt sozialen Projekten der Rotariern zugute.

Christel Ney