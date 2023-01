Lilli Chapeau beamt Frauen aus zwei Jahrhunderten Pariser Geschichte nach Klingenberg

Brillantes Einfrau-Theater im Ebertkeller

Klingenberg a.Main 15.01.2023 - 16:39 Uhr 2 Min.

Mit ihr beginnt Lilli den Reigen starker Frauen in der Mitte des 18.Jahrhunderts: Madame de Pompadour.

Es ist nicht nur eines ihrer Lieblingswerke, sondern auch ein Theaterreigen, der längst Kult geworden ist.

Zu Recht, wie am Samstag die zwei Stunden im stilvollen Kellergewölbe bewiesen. Sieben Frauenbiografien aus dem Paris von der Mitte des 18. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts standen im Mittelpunkt. Es ging um Erfolge, Leben und Leiden von starken Frauen, die sich in männerdominierten Gesellschaften behaupteten - oft mit großen Verletzungen, aber letztlich ungebrochen. Das ideale Beispiel dafür präsentierte Lilli ganz am Ende, beim Auftritt von Edith Piaf. Die bannte ihr Leiden, ihre Krankheiten und Süchte in ihre Chansons und verließ die Bühne mit den Worten: »Trotz allem: Das Leben ist schön und kostbar.«

Spannend inszeniert

Das könnte als Motto über den sieben Szenen stehen, die Lilli Chapeau perfekt und spannend inszenierte. Und zwar mit ihrer bewundernswerten Fähigkeit, blitzschnell und mit bewusst sparsamen Mitteln die unterschiedlichsten Charaktere auf die Bühne zu zaubern. Sie besitzt auch ein schier unerschöpfliches Potenzial an stimmlicher, gestischer und mimischer Bühnenpräsenz. Das Einspielen der eigenen intensiven Hintergrundrecherchen und von Musik aus dem Off sowie Kostüme, die zur Charakterisierung der Frauen beitrugen - im Ebertkeller gab es eine wunderbare Mischung aus intensivem und unterhaltsamem »Geschichtsunterricht« der besten Qualität.

Zwischen Macht und Luxus

Das begann mit der Mätresse des französischen Königs Ludwig XV., Madame de Pompadour. Sie führte ein Leben zwischen Macht und Luxus, aber dicht am Abgrund.

Ihr folgte in Männerkleidern die Autorin und engagierte Kämpferin für Frauenrechte George Sand. Ihr Credo gilt bis heute: »Unsere Seelen sind doch gleich gebildet aus der Hand des Schöpfers.« Was sie wohl dazu sagen würde, dass heute von ihr meist im Zusammenhang mit dem Komponisten Frédéric Chopin die Rede ist?

Beste Stimmung und erleichtertes Lachen im konzentrierten Publikum provozierte Lilli Chapeaus Darstellung der Schauspielerin Sarah Bernhard. Sie behauptet sich im Streit mit ihrem Macho-Theaterdirektor sowie mit großer Selbstsicherheit und viel Humor. Es ist ein Frauenleben ohne die typische Tragik und ganz ohne Resignation.

Extremer Kontrast

Der extreme Kontrast dazu: Die pointierte Biografie der Bildhauerin Camille Claudel, die der Bildhauer Auguste Rodin immer klein halten wollte. Sehr expressiv, mit überzeugender Gestik und Mimik fasst Lilli Chapeau das Leid der Künstlerin, die drei Jahrzehnte in psychiatrische Anstalten abgeschoben wurde, in die folgenden Worte: »Warum bin ich kein Mann?«

Dass sie auch eine exzellente Dramaturgin ist, bewies Lilli Chapeau mit der Schriftstellerin und Varietékünstlerin Colette. Sie feierte mit ihren großen Romanen im Paris der Belle Époque Triumphe und ließ sich auch bei ihren Lesungen von einem »Hagel an Knoblauchzehen« nicht bremsen, wie das Publikum im Ebertkeller erfuhr.

Interessantes erfahren

Eine Erfolgsstory spiegelt auch die Figur der Coco Chanel wider. Sie wurde von der Künstlerin in Klingenberg elegant und selbstbewusst im schwarzen Kostüm auf die Bühne gestellt - eine knallharte Geschäftsfrau, die die Männer mit deren eigenen Mitteln schlägt. Dass man im Theaterreigen immer wieder Interessantes hörte, rundete den wunderschönen Abend ab. So erfuhr das Publikum, dass in »Chanel N°5« mehr als 80 Ingredienzien enthalten sind. Coco Chanel wünschte ihren Kundinnen beim Abgang von der Bühne im Jahr 1939 »eine nicht so schlimme Kriegszeit«. Das war ein extremer Gegensatz zum Schluss des Reigens. Den machte der Auftritt von Edith Piaf zu den Klängen ihres Kultchansons »Non, je ne regrette rien« von 1960.

Starke Frauen wählten in zwei Jahrhunderten eben sehr unterschiedliche Methoden, sich in einer Machowelt zu behaupten. Ganz ohne aufdringliche Pädagogik und mahnenden Zeigefinger zelebrierte Lilli Chapeau diese Erkenntnis. Brillantes Theater einer Vollblutschauspielerin, Dramaturgin, Autorin und langjährigen Theaterprinzipalin.

HEINZ LINDUSCHKA