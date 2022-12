Lieder für den Frieden auf Erden

Ökumenisches Adventssingen in Miltenbergs Jakobuskirche

Miltenberg 05.12.2022 - 16:10 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ökumenische Schola der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Miltenberg

Unter der Leitung von Michael Bailer, Margarete Faust und Eva Schmid traten in Miltenbergs gut besetzter Pfarrkirche alle Chorgruppen der ökumenischen Kinder- und Jugendkantorei im Alter von vier bis 17 Jahren auf.

Die Schola Cantorum, der Kirchenchor, die ökumenische Schola und das Vokalensemble Vox Lunaire verzauberten zudem die Gäste mit traditionellem, aber auch mit neuerem Liedgut zum Advent und luden nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum Mitsingen ein. Musikalisch begleitet wurden die Lieder von Doris Waschbüsch und Rebecca Hornig (Flöte), Thomas Schmitt (Klavier), Ansgar Waschbüsch (Fagott) und Michael Bailer an der Orgel.

Am Ende der Adventsfeier, nach dem Glockengeläute und großem Beifall erteilten Stadtpfarrer Jan Kölbel zusammen mit Pfarrer Lutz Domröse noch den vorweihnachtlichen Segen an alle Zuhörer. Man merkte, dass sich die Menschen, gerade in der Adventszeit wieder danach sehnen, gemeinsam und besinnlich zu feiern, und so mancher Besucher ließ den Nachmittag mit einem kurzen Abstecher zum Miltenberger Weihnachtsmarkt ausklingen.

Werner Rodenfels