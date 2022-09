Lieder, die bewegen, polarisieren, aber stets Hoffnung wecken

Konzert mit Pfarrer und Liedermacher Clemens Bittlinger in Großheubacher Kirche

Großheubach 26.09.2022

Clemens Bittlinger mit der Gitarre und David Kandert (Percussion)

Der Kolpingsfamilie war es gelungen, den bekannten evangelischen Pfarrer und Liedermacher mit seinem Ensemble zu einem Konzert mit Liedern aus seinem aktuellen Album »Bleibe in Verbindung« zu engagieren.

Die Wunden der Gesellschaft

Wie so oft packte Bittlinger aktuelle Themen an und scheute sich nicht, seinen Finger in die Wunden unserer Gesellschaft zu legen, ohne dabei erdrückend zu wirken. Im Gegenteil: Wie kaum ein anderer Liedermacher schaffte er es, mit der Musik Kontrapunkte zu den Texten zu setzen, so dass einen trotz allem eine hoffnungsvolle Botschaft erreicht. Clemens Bittlinger polarisiert. Regt die einen auf, spricht den anderen aus tiefster Seele. Nur kalt lässt er keinen. Man merkt, dass er an das glaubt, wovon er redet.

Humoristische Einlagen fanden ebenso einen Platz wie nachdenkliche Töne, politische Statements oder Glaubensfragen. Trotz aller Ernsthaftigkeit, die hinter den Texten steht, gab es einigen Anlass zum Lachen, beispielsweise dass »Freunde die Entschuldigung Gottes für Verwandte sind«, oder die Schilderung vom Blick in den Spiegel am frühen Morgen: »Wenn man morgens mit so einem verknitterten Gesicht aufwacht, hat man tagsüber genügend Entfaltungsmöglichkeiten.«

Kostbare Momente des Lebens

Begleitet wurden seine Lieder mit eingängigen, aber nie langweiligen Rhythmen und stimmungsvoller Beleuchtung. Mit Songs aus seiner aktuellen CD »Bleibe in Verbindung« kommt Clemens Bittlinger den kostbaren Momenten des Lebens auf die Spur. Meisterlich arrangiert von dem Schweizer Keyboarder David Plüss kamen bei diesem Konzert altbewährte und auch ganz neue Klangcollagen (Handpan) zum Tragen. Sein Weggefährte David Kandert übernahm neben der Percussion und der Technik auch den Hintergrundgesang.

Bittlinger findet immer wieder einen neuen Bezug zum Publikum und passt sein Programm seinem Auftrittsort an. In seiner ruhigen Art verbindet er Glauben und das tägliche Leben immer wieder für alle sehr anschaulich. Vielleicht hat er auch gerade deshalb so viel Erfolg. Seine Fangemeinde wächst jedenfalls immer weiter an, so wohl auch in Großheubach.

Zur Person: Clemens Bittlinger Manch einer mag ihn eher provokant als Rockpfarrer bezeichnen, andere beschreiben ihn pragmatisch als Liedermacher - er kann mit beiden Charakterisierungen leben. Der 1959 in Mannheim geborene Clemens Bittlinger, der im Odenwald zuhause ist, bezeichnet seine Musik als "moderne Glaubensäußerung, die mir selbst und anderen Mut und Trost verschaffen will". Längst haben seine Lieder wie "Sei behütet", "Aufstehn, aufeinander zu gehn" und "So soll es sein" in zum Teil millionenfacher Auflage den Weg in das allgemeine Gemeindeliedgut gefunden. Seine Freundschaft und Zusammenarbeit mit Künstlerkollegen wie Hartmut Engler (PUR), der Sängerin Joy Fleming und dem Benediktinerpater Anselm Grün sorgte vor einigen Jahren bundesweit für Aufsehen. Rund 100 Konzerte gibt er jedes Jahr. Seine Songs sind persönlich, ehrlich, eigenwillig, seine Fragen provokativ und unbequem. Seine Antworten sind authentisch, weil sie aus einem engagierten Christ sein resultieren. Bei den bundesweiten Kirchentagen füllt er regelmäßig die großen Hallen und Plätze. Bittlinger veröffentlichte in den vergangenen Jahren auch zahlreiche Bücher. Sein Jugendbuch "Du bist bei mir" war auf Platz 1 der Empfehlungsliste des katholischen Jugendbuchpreises zu finden. "Was macht uns Menschen glücklich?" und "Wie sieht ein gelungenes Leben aus?" diese Fragen bewegen den zweifachen Familienvater aus dem Odenwald in seinen Veröffentlichungen. Auf diese Weise entstanden Bücher wie "Gott tut gut" (Kösel 2007) und "HabSeligkeiten - eine Anleitung zum Glücklichsein" (KREUZ 2009). Und "Da, wo ich bin, da will ich sein" (Kreuz 2012). Im Buch "Großzügigkeit - kleinkariert war gestern" (Kreuz 2014, ZDF Buchtipp) ermutigt der Autor seine Leser zu einem authentischen und lebensbejahenden Lebensstil. In seinem neuestes Buch "Machtworte - was uns bestimmt, ermutigt und befreit" (Herder) stellt sich der Autor die Frage: Welches Wort, welcher Satz, welcher Ausruf oder Befehl haben in einer Zeit der Angst und Unsicherheit die Macht, etwas zu bewirken und uns in Bewegung zu bringen? Anhand von vielen Beispielen aus der Politik, den Märchen, der Philosophie und Psychologie, aber auch der Bibel begibt sich der Autor gemeinsam mit dem Leser auf eine äußerst anregende und heilsame "Machtwort-Entdeckungsreise". wero