Lieder, die bewegen, aber stets Hoffnung wecken

Konzert: Clemens Bittlinger in Pfarrkirche Großheubach

Großheubach 26.09.2022 - 19:11 Uhr 1 Min.

Pfarrer und Liedermacher Clemens Bittlinger (rechts) und David Kandert (Percussion) beim Konzert im Großheubacher Pfarrheim. Foto: Werner Rodenfels

Der Kolpingsfamilie war es gelungen, den bekannten evangelischen Pfarrer und Liedermacher mit seinem Ensemble zu einem Konzert mit Liedern aus seinem aktuellen Album »Bleibe in Verbindung« zu engagieren.

Die Wunden der Gesellschaft

Wie so oft packte Bittlinger aktuelle Themen an und scheute sich nicht, seinen Finger in die Wunden unserer Gesellschaft zu legen, ohne dabei erdrückend zu wirken. Im Gegenteil: Wie kaum ein anderer Liedermacher schaffte er es, mit der Musik Kontrapunkte zu den Texten zu setzen, so dass einen trotz allem eine hoffnungsvolle Botschaft erreicht. Clemens Bittlinger polarisiert. Regt die einen auf, spricht den anderen aus tiefster Seele. Nur kalt lässt er keinen. Man merkt, dass er an das glaubt, wovon er redet.

Humoristische Einlagen fanden ebenso einen Platz wie nachdenkliche Töne, politische Statements oder Glaubensfragen. Trotz aller Ernsthaftigkeit, die hinter den Texten steht, gab es einigen Anlass zum Lachen, beispielsweise dass »Freunde die Entschuldigung Gottes für Verwandte sind«, oder die Schilderung vom Blick in den Spiegel am frühen Morgen: »Wenn man morgens mit so einem verknitterten Gesicht aufwacht, hat man tagsüber genügend Entfaltungsmöglichkeiten.«

Kostbare Momente des Lebens

Begleitet wurden seine Lieder mit eingängigen, aber nie langweiligen Rhythmen und stimmungsvoller Beleuchtung. Mit Songs aus seiner aktuellen CD »Bleibe in Verbindung« kommt Clemens Bittlinger den kostbaren Momenten des Lebens auf die Spur. Meisterlich arrangiert von dem Schweizer Keyboarder David Plüss kamen bei diesem Konzert altbewährte und auch ganz neue Klangcollagen (Handpan) zum Tragen. Sein Weggefährte David Kandert übernahm neben der Percussion und der Technik auch den Hintergrundgesang.

Bittlinger findet immer wieder einen neuen Bezug zum Publikum und passt sein Programm seinem Auftrittsort an. In seiner ruhigen Art verbindet er Glauben und das tägliche Leben immer wieder für alle sehr anschaulich. Vielleicht hat er auch gerade deshalb so viel Erfolg. Seine Fangemeinde wächst jedenfalls immer weiter an, so wohl auch in Großheubach.

wero