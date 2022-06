Liebhaber von DKW-Cabrios starten in Klingenberg Tour durch malerische Landschaft

Drittes internationales Treffen in der Rotweinstadt

Nach der co­ron­a­be­ding­ten Zwangs­pau­se war es am ver­gan­ge­nen Frei­tag end­lich wie­der so­weit. Das in­ter­na­tio­na­le Tref­fen der DKW-Heb­mül­ler-Kar­mann Ca­bri­os der Au­tou­ni­on- Ve­te­ra­nen fand wie­der in Klin­gen­berg statt. Or­ga­ni­siert hat­te die­ses drit­te Tref­fen wie auch in den ver­gan­ge­nen Jah­ren Man­f­red Weid­mann aus Klin­gen­berg.