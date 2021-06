Lichtschöpfer aus Eichenbühl: Traditionsfirma Essert ist 75 Jahre alt

Festbeleuchtungen sogar nach Island und Texas geliefert

Eichenbühl 04.06.2021

Der Gigantstern mit sieben Meter Höhe auf einem Verkehrskreisel in Rottenburg bei Tübingen ist eines von vielen Beispielen für die Produkte der Eichenbühler Firma Essert. Firmenchef Andreas Essert (rechts) und Schweißer Nicolai Sell besprechen Details einer Lichtinstallation

Heute präsentiert sich der Betrieb, der in dritter Generation von Andreas Essert geleitet wird. als regional verhaftetes, aber international tätiges Unternehmen im Geschäftsbereich weihnachtliche Illuminationen. Produziert wird nicht allein für unsere Region, sondern deutschlandweit von Flensburg bis Friedrichshafen, wie auch europaweit. Nicht ohne Stolz erzählt Essert von mehreren Großinstallationen wie auf dem Kreisel in Rottenburg bei Tübingen, den Projekten in Reykjavik (Island) oder in Zürich (Schweiz). Sogar aus Texas stammt ein Auftrag, geknüpft über Kontakte auf der internationalen Messe Christmas World in Frankfurt.

Straßen, Plätze, Gebäude

Das Unternehmen bietet innovative Lösungsvorschläge für die Beleuchtung von Straßenzügen und Plätzen sowie Gebäudeilluminationen. Dazu kommen individuelle Sonderkonstruktionen aus Aluminium wie Schriften, Wappen und Logos in allen nur denkbaren Variationen. Stolz ist der Firmenchef darauf, dass von der ersten Kundenberatung über Planung bis hin zur Produktion in Eichenbühl alle Abläufe aus einer Hand kommen. Dies werde ermöglicht durch visuelle Präsentationen mit digitaler Bildbearbeitung, dem Erstellen von Beleuchtungskonzepten für innerstädtische Großprojekte, teilweise zusammen mit externen Lichtplanern. Somit könne man unkompliziert und schnell große Projekte verwirklichen, betont er.

Lange Lieferketten, Verzögerungen der Fertigung durch Zuliefererprobleme werden vermieden, Änderungswünsche und Detailabsprachen können direkt in der Fertigung umgesetzt werden. Damit punktet Essert gegenüber Mitbewerbern auf dem deutschen Markt. Nach seiner Aussage heiß umkämpft von einer überschaubaren Anzahl deutscher Mitbewerber und Hauptkonkurrenten aus Frankreich, Polen und Österreich. Kunden sind Stadtwerke, Energieversorger, Kommunen, Einkaufszentren und Werbegemeinschaften. Lang ist die Liste mit Referenzbildern auf der Homepage.

Betrieb wird erweitert

Als Alleinstellungsmerkmal sieht Essert auch sein eigenes »Easy-Plug-System. Ein Stecker- Kupplungssystem für alle Komponenten, das den Monteuren vor Ort eine einfache Installation ermöglicht und alle Verbindungen nach dem höchsten Standard IP 67 vor Witterungseinflüssen schützt. Die in der Produktion verwendeten Lichtschläuche mit höchster Qualität in SMD-LED Technik sorgt bei allen Komponenten für eine jeweils gleichbleibende Lichtfarbe - »unabdingbar im Profibereich«, betont Essert.

Die bisherige Betriebsstätte mit 600 Quadratmeter wird derzeit erweitert, um Probleme der beengten Fertigung und Lagerkapazität zu beenden. Auch die Fertigung großer Objekte ist am alten Standort nur schwierig realisierbar. So kommen im Eichenbühler Etterweg demnächst 550 Quadratmeter neue Produktions- und Büroräumlichkeiten für effizientere Fertigungsabläufe mit einem Außenlagerbereich dazu.

Siegmar Ackermann

Zahlen und Fakten: Geschichte der Firma Essert Gegründet wurde die Firma Essert am 4. Juni 1946 vom Kaufmann Josef Essert mit einem Betrieb für Gartenbau und Forstsamengewinnung und dem Aufbau einer Zapfenpflücker Kolonne. Im Jahre 1958 wurde der Gartenbau eingestellt und die maschinelle Produktion von Kranzunterlagen aus Stroh begonnen. Im Jahre 1964 kam die Herstellung von künstlichen Christbäumen, Adventskränzen und Girlanden für den Innen- und Außenbereich dazu. Aus ökologischen Gründen wurde ab 1973 allmählich auf Weihnachts- und Dekorationsartikel aus Stroh, Jute und anderen Naturmaterialien umgestellt. 1985 begann man mit der Herstellung von elektrischen Weihnachtsaußenbeleuchtungen für den professionellen Einsatz. In zweiter Generation übernahm 1989 Karl-Ludwig Essert mit Ehefrau Gertrud den elterlichen Betrieb. Seit Juli 2010 führt deren Sohn Andreas mit Ehefrau Carmen die Firma weiter. Die vierte Generation mit den Töchtern Hannah und Irina ist nun bereits mit eigenen Aufgabenbereichen fest eingebunden. Im Betrieb sind derzeit neun feste Mitarbeiter, sowie weitere Aushilfen in der Hochsaison im August/September beschäftigt. Zwei weitere Mitarbeiter sind im Bereich Vertrieb und Außendienst zuständig.